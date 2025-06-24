Вучичу пообещали сломать хребет за остановку экспорта боеприпасов

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о возможных протестных акциях на оборонных предприятиях страны, вызванных остановкой экспорта боеприпасов. По словам главы государства, на него оказывают давление с целью сломить его «хребет». Об этом сообщил сам сербский лидер.
«Со вчерашнего вечера я под большим давлением извне и изнутри <...> одни докладывают американцам и англичанам, другие — русским, но никто не думает о Сербии. Лишь бы сломать хребет Александру Вучичу», — заявил президент Сербии (цитата по РИА Новости).
Вучич сообщил, что на него оказывают давление с требованием разрешить экспорт оборонной продукции по уже заключенным контрактам. Несмотря на предупреждения о возможных протестах сотрудников ВПК в июле, он заявил, что не собирается менять свое решение. Вучич также отметил, что в будущем поставки боеприпасов будут возможны только по решению Совета национальной безопасности, а страны-импортеры будут разделены на черные, серые и белые списки.
Ранее Вучич объявил о временном прекращении экспорта боеприпасов: теперь для отправки продукции ВПК за рубеж потребуется специальное разрешение, а все произведенные боеприпасы будут поступать на нужды сербской армии. Это решение принято, в том числе, после критики со стороны Москвы, указывавшей на обходные схемы поставок сербских боеприпасов в зону конфликта на Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.