Вучичу пообещали сломать хребет за остановку экспорта боеприпасов

Вучич заявил об угрозе протестов из-за остановки экспорта боеприпасов
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Вучич отметил неизменность своего решения по экспорту
Вучич отметил неизменность своего решения по экспорту Фото:

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о возможных протестных акциях на оборонных предприятиях страны, вызванных остановкой экспорта боеприпасов. По словам главы государства, на него оказывают давление с целью сломить его «хребет». Об этом сообщил сам сербский лидер. 

«Со вчерашнего вечера я под большим давлением извне и изнутри <...> одни докладывают американцам и англичанам, другие — русским, но никто не думает о Сербии. Лишь бы сломать хребет Александру Вучичу», — заявил президент Сербии (цитата по РИА Новости). 

Вучич сообщил, что на него оказывают давление с требованием разрешить экспорт оборонной продукции по уже заключенным контрактам. Несмотря на предупреждения о возможных протестах сотрудников ВПК в июле, он заявил, что не собирается менять свое решение. Вучич также отметил, что в будущем поставки боеприпасов будут возможны только по решению Совета национальной безопасности, а страны-импортеры будут разделены на черные, серые и белые списки.

Ранее Вучич объявил о временном прекращении экспорта боеприпасов: теперь для отправки продукции ВПК за рубеж потребуется специальное разрешение, а все произведенные боеприпасы будут поступать на нужды сербской армии. Это решение принято, в том числе, после критики со стороны Москвы, указывавшей на обходные схемы поставок сербских боеприпасов в зону конфликта на Украине.

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Президент Сербии Александр Вучич сообщил о возможных протестных акциях на оборонных предприятиях страны, вызванных остановкой экспорта боеприпасов. По словам главы государства, на него оказывают давление с целью сломить его «хребет». Об этом сообщил сам сербский лидер.  «Со вчерашнего вечера я под большим давлением извне и изнутри <...> одни докладывают американцам и англичанам, другие — русским, но никто не думает о Сербии. Лишь бы сломать хребет Александру Вучичу», — заявил президент Сербии (цитата по РИА Новости).  Вучич сообщил, что на него оказывают давление с требованием разрешить экспорт оборонной продукции по уже заключенным контрактам. Несмотря на предупреждения о возможных протестах сотрудников ВПК в июле, он заявил, что не собирается менять свое решение. Вучич также отметил, что в будущем поставки боеприпасов будут возможны только по решению Совета национальной безопасности, а страны-импортеры будут разделены на черные, серые и белые списки. Ранее Вучич объявил о временном прекращении экспорта боеприпасов: теперь для отправки продукции ВПК за рубеж потребуется специальное разрешение, а все произведенные боеприпасы будут поступать на нужды сербской армии. Это решение принято, в том числе, после критики со стороны Москвы, указывавшей на обходные схемы поставок сербских боеприпасов в зону конфликта на Украине.
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