Жгучие укусы и личинки под кожей: как спастись от оводов — мнение дерматолога

На отдыхе водоемов можно столкнуться с опасной мухой — оводом. Это насекомое больно жалит, подсаживает в организм жертвы личинки и провоцирует появление заболеваний. О том, чем опасен овод и как спастись от него человеку и животным — в материале URA.RU.
Что такое овод
Оводы — мухи, обитающие во влажной местности. Они опасны не укусами, а личинками, которые могут паразитировать в теле человека или животного. Они переносят бактериальные, вирусные и глистные болезни, а массовые нападения вызывают значительный ущерб — животные худеют, у них снижается удой.
Эти насекомые водятся по всем миру, кроме регионов, где постоянно минусовая температура. В России они встречаются везде, кроме приполярных и заполярных районов.
При нападении оводы применяют необычную стратегию: пока одни особи отвлекают внимание жертвы, другие подкрадываются незаметно и совершают укус. Обычно жертва не ощущает момента, когда овод садится на тело, так как насекомое передвигается мягкими лапками. Однако сам укус сопровождается внезапной и интенсивной жгучей болью. Самки оводов используют кровь человека и животных как источник питания, необходимый для откладывания личинок.
Чем опасен овод для человека — мнение врача
В беседе с URA.RU врач-дерматолог Дарья Пономарева рассказала, что оводы представляют опасность как паразиты. Их личинки внедряются в организм человека и вызывают инвазивные заболевания.
«Оводы могут передавать возбудителей туляремии, сибирской язвы и филяриатозов. Наиболее опасны мигрирующие личинки, способные инвазировать синусы и ЦНС с риском летальных осложнений», — рассказала эксперт.
По ее словам, при укусах оводов появляются покраснение, сыпь по типу крапивницы, также возможен отек мягких тканей. Кроме того, можно наблюдать увеличение лимфоузлов, повышение температуры тела.
"После укусов этих насекомых появляется красная отечная папула с центральной порой. Это место внедрения личинки в организм. Может быть жгучая боль, зуд, воспаление и отек в месте пенетрации. При движении личинки появляется ощущение перемещения под кожей, выраженное воспаление и отек", — рассказала специалист.
Как защититься от укуса овода
Для того, чтобы защититься от укусов овода, врач-дерматолог рекомендует использовать репелленты с ДЭТА (диэтилтолуамидом) 30-50% или перметринсодержащие препараты. «Важно в местах рядом с водоемами, носить закрытую одежду светлых тонов из плотных тканей. Также не рекомендуется использовать парфюмерию, так как она может привлекать насекомых», — объяснила Дарья Пономарева.
Как помочь при укусе овода
При обнаружении укусов овода врач рекомендуется промывать воспаленный участок тела раствором антисептика и прикладывать холодный компресс. Также можно принять системные антигистаминные препараты, что уменьшить симптомы аллергии.
«Подкожный миаз требует хирургического лечения и извлечения паразита. Если появилась аллергическая реакции, то также лучше обратиться за медицинской помощью», — рассказала Дарья Пономарева.
Чем опасен овод для животных
Оводы откладывают на кожу парнокопытного скота личинки. Вылупившиеся из яиц личинки активно внедряются в кожу жертвы или жертва сами их заглатывает, вылизывая шкуру, сообщили в Россельхознадзоре. В итоге личинки могут развиваться в коже, в желудке, дыхательных путях, в других органах и тканях.
"У крупного рогатого скота, пораженного личинками оводов, отмечается снижение удоев на 10–25%, а при высокой степени заражения этот показатель достигает 25%. Также наблюдается уменьшение прироста массы тела животных, который может сокращаться на 70–600 граммов в сутки", — уточнили в ведомстве.
Подкожное развитие личинок негативно сказывается на качестве туши. Вокруг ходов личинок и фурункулов формируется бесцветная желеобразная соединительная ткань — она снижает товарный вид и пищевую ценность мяса. Гибель личинки в теле хозяина может вызывать серьезное воспаление, в частности, в спинном мозге животного.
Как защитить животных от овода
Чтобы защитить скот от овода, нужно проводить обработку сразу с приходом тепла. Препараты для обработки скота от насекомых можно условно разделить на два вида — репелленты, которые отпугивают, и инсектициды, которые убивают, сообщили в Россельхознадзоре. Из аптечных препаратов для обработки скота применяются водорастворимые (Бутокс, Неостомазан, Себацил, Дельтокс, Аверсект, Энтомозан и прочие), аэрозоли и спреи (Алезан, Экстразоль, Оксареп, Кентавр и многие другие).
Для отпугивания насекомых от скота в качестве народных методов применяются различные вещества с резким и неприятным запахом. Однако эффективность таких средств ограничена по времени.
В частности, коровам наносят водные или масляные растворы дегтя, либо опрыскивают настоем ароматных трав, таких как лавр, пижма, полынь или мята, сообщили в ведомстве.
Оводы часто нападают в лесных районах, особенно если поблизости есть вода, поэтому укрытия или большие деревья вдали от лесных опушек, могут дать животным убежище. Если пастбище получится увеличить, это позволит скоту естественным образом уходить от давления насекомых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.