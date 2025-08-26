На Кубани задержан глава отделения ДОСААФ

Председатель реготделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Краснодарского края Борис Левитский задержан и находится под стражей в Москве. Об этом говорится в судебных материалах.
«В Хамовнический суд Москвы поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Бориса Левитского по обвинению в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на сайт суда. По данным издания, речь может идти о нарушениях при сделке с имуществом пансионата «Кубаньгазпром» в поселке Инал Туапсинского района.
В Краснодарском крае ранее уже возбуждались уголовные дела против должностных лиц за злоупотребление полномочиями. В частности, бывший начальник штаба подразделения Росгвардии Владимир Скобелев и его сообщники обвиняются в организации преступного сообщества и получении взяток за фиктивную регистрацию мигрантов.
