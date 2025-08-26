На Кубани задержан глава отделения ДОСААФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержан руководитель отделения ДОСААФ
Задержан руководитель отделения ДОСААФ Фото:

Председатель реготделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Краснодарского края Борис Левитский задержан и находится под стражей в Москве. Об этом говорится в судебных материалах.

«В Хамовнический суд Москвы поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Бориса Левитского по обвинению в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на сайт суда. По данным издания, речь может идти о нарушениях при сделке с имуществом пансионата «Кубаньгазпром» в поселке Инал Туапсинского района.

В Краснодарском крае ранее уже возбуждались уголовные дела против должностных лиц за злоупотребление полномочиями. В частности, бывший начальник штаба подразделения Росгвардии Владимир Скобелев и его сообщники обвиняются в организации преступного сообщества и получении взяток за фиктивную регистрацию мигрантов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель реготделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Краснодарского края Борис Левитский задержан и находится под стражей в Москве. Об этом говорится в судебных материалах. «В Хамовнический суд Москвы поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Бориса Левитского по обвинению в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на сайт суда. По данным издания, речь может идти о нарушениях при сделке с имуществом пансионата «Кубаньгазпром» в поселке Инал Туапсинского района. В Краснодарском крае ранее уже возбуждались уголовные дела против должностных лиц за злоупотребление полномочиями. В частности, бывший начальник штаба подразделения Росгвардии Владимир Скобелев и его сообщники обвиняются в организации преступного сообщества и получении взяток за фиктивную регистрацию мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...