Мужчину выбросило взрывной волной при хлопке газа в Петербурге

На месте происшествия работают спасатели
новость из сюжетаВ Петербурге в многоэтажном доме произошел взрыв
В Санкт-Петербурге мужчину выбросило взрывной волной при хлопке газа в доме. Об этом URA.RU рассказали очевидцы с места событий.
«Мужчину выкинуло из окна после взрыва бытового газа. Это случилось 26 августа вечером в Кировском районе города», — говорится в сообщении жителей.
Примерно в 19:45 по МСК, в одном из жилых домов на улице Стойкости, 29 в Петербурге произошел взрыв газа. Затем вспыхнул пожар в квартире на четвертом этаже. URA.RU следит за ходом происшествия в онлайн-трансляции.
