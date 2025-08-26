26 августа 2025

Мужчину выбросило взрывной волной при хлопке газа в Петербурге

В Петербурге в многоэтажном доме произошел взрыв

В Санкт-Петербурге мужчину выбросило взрывной волной при хлопке газа в доме. Об этом URA.RU рассказали очевидцы с места событий.

«Мужчину выкинуло из окна после взрыва бытового газа. Это случилось 26 августа вечером в Кировском районе города», — говорится в сообщении жителей.

Примерно в 19:45 по МСК, в одном из жилых домов на улице Стойкости, 29 в Петербурге произошел взрыв газа. Затем вспыхнул пожар в квартире на четвертом этаже. URA.RU следит за ходом происшествия в онлайн-трансляции.

