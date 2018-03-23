Какое послевкусие осталось у россиян после выборов

16:33 23 марта 2018 0

ЦИК огласила последние данные — 56,5 млн россиян проголосовали за Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пятницу, 23 декабря, ЦИК официально подвела итоги выборов президента России. За Владимира Путина проголосовали 56 430 712 человек — это 76,69% от числа всех, кто пришел на участки. Таким образом, главного кандидата поддержали почти на 10 миллионов больше россиян, чем в 2012 году (тогда за него проголосовали 45 602 075). Явка тоже увеличилась и составила 67,5% против прошлых 65,3%. Какие факторы повлияли на рост поддержки Путина и активности электората и какое «послевкусие» от выборов осталось у россиян, «URA.RU» рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров подвел главные итоги кампании для «URA.RU» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кампания была сложной, состояла из многих элементов, каждый из них внес свой вклад в эти результаты. Во-первых, повлиял состав участников. Сначала думали, что все кандидаты будут стариками, которых уже много раз видели и ничего нового от них ожидать нельзя. Но было как минимум два новых ярких кандидата — это Ксения Собчак и Павел Грудинин. Наличие свежих лиц всегда прибавляет выборам интриги.

Во-вторых, чисто технически голосовать стало легче. Более пяти миллионов избирателей воспользовались правом поменять свой участок, выбрать более доступное для себя место голосования. Эта функция дала значительный прирост избирателей.

Третий фактор заключается в том, что тема «голосуй не голосуй, а главное, как посчитают» не прошла. Ее каждый раз разворачивает оппозиция, в этой кампании Навальный тоже предложил бойкотировать выборы. Но ЦИК во главе с Эллой Памфиловой очень профессионально сработали. Была обеспечена максимальная информированность: избирателям рассказывали о новых возможностях голосования и о том, когда выборы будут, и о том, как это важно пойти и проголосовать.

Глава ЦИК Элла Памфилова сурово следила за чистотой выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Четвертый фактор — качественный контроль ЦИК за чистотой выборов. К этому процессу были подключены разнообразные организации наблюдателей, которые сработали очень эффективно. Для людей важно, чтобы их выбор не был обесценен. Кому хочется голосовать, когда боишься, что твой голос украдут? И этого страха, который был распространен в 2011 и 2012 годах, не было. Это результат огромной работы ЦИК.

Еще один важный элемент — ориентация на новый пласт электората. На уровне администрации президента и уровне региональных руководителей были приняты программы, которые концентрировались на тех целевых группах, которые обычно не очень активно ходят голосовать. Целью было не призвать их голосовать за какого-то определенного кандидата, а стимулировать их гражданское участие. Прежде всего, речь идет о молодежи: все ожидали, что она проголосует плохо, но в итоге была активна как никогда. Тут сработали и Putin Team, и селфи со звездой, и ряд других предвыборных проектов.

Другая программа, о которой говорят меньше, но она тоже оказалась довольно действенной — производственная мобилизация. Когда руководители крупных компаний и представителей госсектора обращались к своим коллективам с призывом 18 марта сходить и проголосовать: «За кого — это ваше дело, но примите участие в важнейшем политическом событии нашей страны в ближайшие шесть лет». Эта новинка тоже оказала довольно сильный эффект. Раньше такого не делали. Хотя, казалось бы, всем понятно, что работающий человек находится в коллективе и через этот канал также можно эффективно мобилизовать людей.

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михайлова привлекала молодежь на участки в составе Putin Team Фото: Дарья Попова

Последний фактор, внешний, также сыграл значительную роль на привлечении интереса к выборам. Люди у нас устали от конфликтов, прежде всего с Западом, устали от угрозы войны, потому что мы живем в атмосфере противостояния с 2014 года. И кампания главного кандидата строилась, прежде всего, на усиления внутренней повестки, социально-экономических вопросов. И когда во время послания Владимир Путин около сорока процентов времени уделил внимание внешней угрозе, части населения показалось, что это перебор. Казалось, что это скорее пугает избирателей, а не мобилизует.

Но не прошло и пяти дней, как россияне получили новый пример лицемерия и враждебности Запада — дело Скрипаля. И всем стало понятно, что расслабиться, увы, не получится. Стало ясно, что мы выбираем сейчас не президента-реформатора, сосредоточенного на борьбе за демократию или свободу слова, что нам нужен президент-защитник, который спасет нас от этого «всемирного потопа». И это, конечно, тоже сработало и на явку, и на общий результат голосования.

Наши мониторинги показали, что доверие избирателей к результатам голосования в сравнении с предыдущим циклом выборов заметно выросло. Наша страна, которая никому не верит, которая все делит на десять, увидев результат, отвечающий ее ожиданиям и ощущениям, удостоверилась, что выборы прошли честно. Россияне увидели, что их воля отражена адекватно и ни один голос не был украден. Как результат — выросло доверие к самому институту выборов, а у избирателей осталось хорошее послевкусие по итогам.