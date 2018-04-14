Как вы пострадаете от контрсанкций России против США

12:25 14 апреля 2018 0

Попадут ли ингредиенты популярного коктейля под ответные санкции? Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В понедельник, 16 апреля, Госдума рассмотрит законопроект, отвечающий на последние антироссийские санкции США. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры парламентских партий предложили ограничить ввоз в Россию сельхозпродукцию, сырье и продовольствие из США и других стран, которые поддерживают антироссийскую политику Вашингтона.

Депутаты хотят защитить россиян от американских продуктов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Под запрет попадет американский алкоголь и табак, будет приостановлено сотрудничество в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательном секторе. Американские фармацевты не смогут поставлять в Россию лекарства, аналоги которых есть в России и других странах. Депутаты также хотят ограничить поставки технологического оборудования и программного обеспечения из США. При этом Россия сможет производить товары-аналоги без разрешения американских правообладателей. Американцам также запретят инвестировать в нашу экономику и работать в России.

Законопроект, который предусматривает ответ на антироссийские санкции США в сети уже прозвали «бомбежкой Воронежа», намекая на неблагоприятные последствия для самих россиян. Но эксперты из соответствующих отраслей экономики разъяснили «URA.RU», что рядовые россияне эти меры не заметят, а наиболее предприимчивые даже смогут извлечь выгоду.

Мы останемся без первоклассных лекарств?

США будут терять 45 миллиардов рублей, оставшись без сбыта лекарств в России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

После того, как стало известно, что депутаты хотят запретить ввоз американских лекарств, интернет-пользователи забеспокоились о своем здоровье. Миф о том, что россияне останутся без жизненно необходимых препаратов, «URA.RU» развеял эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. Он отмечает, что вето наложат только на те препараты, которые имеют аналоги в России и в других странах. По его информации, объемы поставок лекарств, которые произведены в США для нашего рынка небольшие: в 2017 году их оборот составил 28 млрд рублей, это 4,5% от общего объема импорта в отрасли.

«Если учесть все поставки от предприятий, которые зарегистрированы в США, но географически расположены в Европе, то сумма оборота будет составлять уже 82 млрд рублей. Объем американских препаратов, у которых нет аналогов — 37 млрд рублей в год», — рассказал эксперт. Таким образом, по его подсчетам, США будут ежегодно терять около 45 млрд рублей. «Это довольно приличная сумма, которую российские компании, как и фирмы других стран с удовольствием между собой разделят», — резюмирует Беспалов.

Это будет болезненным ударом по американскому бизнесу, уверен эксперт. При этом риск роста цен в России существует только по отдельным наименованиям: глобального движения цен ждать не стоит, потому что у большинства препаратов существует по несколько аналогов.

Больше никакой Coca-Cola и табака от красного ковбоя?

Схожая ситуация сложится на потребительском рынке. В целом товарооборот между США и Россией не так широко развит: он составляет около 40 млрд долларов в год. С Европой мы торгуем в десять раз активнее — эта цифра равна 400 млрд. Поэтому введение запрета на поставку потребительских товаров «ни в коем случае не станет ударом для российского потребительского рынка», считает генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

Считается, что санкции на алкоголь — сигнал ЕС не поддерживать позицию США: Россия главный потребитель итальянских и французских вин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Что касается запрета на ввоз алкоголя, то это может быть превентивной мерой для стран Европы, чтобы они не спешили поддерживать санкции США. Потому что, если на наши прилавки перестанет поступать французское и итальянское вино, то это будет очень сильным вызовом для европейских производителей», — отмечает эксперт. Он также указал на то, что на российском рынке алкоголя широко представлены вина альтернативных регионов, которые традиционно не поддерживают антироссийские санкции: например, страны Африки и Южной Америки. Из крепких напитков, американцы известны виски. Но в этом сегменте их продукция занимает лишь десятую часть российского рынка.

Дефицита табака тоже не стоит ждать, потому что сигареты производятся в России, рассказал «URA.RU» директор Агентства исследований и предотвращения потерь Игорь Чумарин. «Табачные изделия производятся у нас, фабрики находятся в России. Проблемы могут быть только, если запретят поставлять конкретные ингредиенты для определенного типа товаров или спецоборудования для его производства. Но не думаю, что это как-то глобально повлияет на потребительский рынок».

По той же причине санкции не коснутся газировки и чипсов: PepsiCo и Coca-Cola производят свою продукцию в России из российского сырья, отмечают эксперты.

Мы первые, кто придумал узаконить пиратство на госуровне?

По задумке авторов проекта, Россия сможет без разрешения американских правообладателя производить товары. Как объяснил «URA.RU» главный редактор журнала «Хакер» Илья Русанен, речь идет об использовании чужих патентов.

Инициатива депутатов позволит россиянам не платить американцам за патенты Фото: varlamov.ru

«Такая схема работает в Китае. Там если у вас есть какой-то продукт, запатентованный в США, вы можете по китайскому законодательству его разобрать, понять принцип его работы, и собрать под своим именем его аналог. И это не будет нарушением закона. В свое время такая норма дала Китаю большой толчок вперед в плане развития IT-технологий», — объяснил эксперт.

В Китае это сработало из-за очень низкого уровня жизни и сильной безработицы. Как следствие с середины 70-х годов китайское правительство было вынуждено взять курс на обогащение и выживание жителей своей страны любыми путями, оттого такая лояльность и экономическая свобода, поясняет Русанен.

Он пояснил, что авторское право, как и патентование работает в рамках одной страны или региона, например, на территории ЕС или Северной Америки. Это значит, что вы можете поехать в другую страну, на которую это патентное право не распространяется и там использовать чужой интеллектуальный продукт, рассказывает Русанен. Но эксперт считает, что в случае с Россией, такая инициатива скорее не даст экономического толчка, а только приведет к большей маргинализации и отделению от международного сообщества.