Семь правил лидерства от Германа Грефа

Герман Греф рассказал конкурсантам свои принципы работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из самых успешных топ-менеджеров страны, глава Сбербанка Герман Греф 14 марта провел мастер-класс для участников финала конкурса «Лидеры России». Часть его выступления была посвящена важнейшим принципа лидерства. Мы выделили из описанных правил семь наиболее ярких и для удобства оформили их в кратком виде.

Важное качество человека, который за что-то отвечает

Греф называет масштабы Сбербанка проблемой, а не поводом для гордости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«На мне висит гигантская компания со 170-летними традиция. И страх, что эта история может прекратиться на мне, очень серьезный. Попытка всегда держать себя в форме, сохранять релевантность — это очень важное качество человека, который за что-то отвечает. В 2015 году 15% опрошенных руководителей считали, что в ближайшие три года это [диджитал-технологии] их не коснется. А через два года 49% сказали, что это все произошло. Сегодня такие скорости».

Чем можно гордится, а чем — глупо

«Когда я пришел в Сбербанк, первое, с чем я столкнулся, была большая гордость за то, какие мы есть. Я пытался понять, чем мы гордимся, и кроме размера компании ничего другого не нашел. Но гордится размером совершенно бессмысленно. Если ты занимаешься три стула вместо одного, вряд ли это повод для гордости. Тогда я заострил внимание на трех этих словах: „Не казаться, а быть“. Мне кажется, эта штука очень важна для лидерства, а для лидерства в цифровую эпоху просто критически важна».

С чего начинается прогресс

Греф рассказал участникам о принципах лидерства, а затем ответил на вопросы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«То, как мы себя ведем — это большая проблема в лидерстве. 99 процентов людей не способны к адекватной самооценке. Это нужно делать с помощью режущих инструментов. Даже когда самооценка происходит, мы не всегда готовы ее правильно воспринять. Но именно с понимания точки, где ты находишься, начинается прогресс — ты понимаешь, куда тебе следует идти».

Про людей

«Мы очень часто пытаемся изменить мир вокруг себя. Но самый главный инструмент изменения мира — это мы сами. Люди должны хотеть делать то, чем вы занимаетесь, должны захотеть стать такими, как вы».

Как проявляются слабости

«Любые лидеры эгоцентричны, признак лидерства — энергия. Вопрос зрелости лидера в том, сумеет ли он справиться со своим эго или нет. Это проявляется через такой параметр, как толерантность к критике. При оценке людей мы очень много внимания уделяем этой способности, к готовности к критическому мышлению и саморефлексии. Если человек сразу закрывается, становятся понятны его слабости».

Подчиненные — те же самые дети

«Не делай, как я говорю, а делай, как я. Этот принцип хорошо виден на детях. Как правило, мы больше всего говорим им о том, чего у нас нет. Мы боремся с самими собой в наших детях, потому что они повторяют наш опыт. К сожалению, удел лидера такой же, ведь все подчинены ему и подстраиваются под него. И когда в нас просыпается желание уволить всех и покромсать шашкой, мы кромсаем собственные недостатки».

Главный признак лидера

«Все, что ты не измеряешь, есть иллюзия твоего управления процессом. Как измерить лидершип? Вчера общались с коллегами и пришла идея. Лидеры — это количество горящих глаз, все остальное вторично. Если ты не сумел заразить людей вокруг себя, то ты не лидер, забудь про это. А если горят, то нет никаких барьеров».