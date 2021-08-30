Путин пресек войну губернатора с олигархом за регион

Владимир Путин продолжил серию предвыборных встреч с губернаторами Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пресек борьбу тверского губернатора Игоря Рудени и бизнесмена Максима Ларина за власть в области. При поддержке предпринимателя местная ячейка «Родины» может добиться высоких результатов на региональных выборах, и тогда территория рискует стать конфликтной, считают политологи. Поэтому сразу после скандала с отменой концерта лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна в Твери, организованного Лариным, Путин дал Рудене мандат и на другие жесткие методы, считают эксперты.

Беседу с Руденей в Кремле Путин решил посвятить «всему комплексу вопросов», касающихся развития региона. В частности, губернатор отчитался о работе с инвесторами, среди которых компании Shell (открыла вторую очередь предприятия по разливу нефтепродуктов) и «АвтоВАЗ» (запустил большой логистический центр, который будет обеспечивать запчастями центральную Россию). Также власти вкладываются в развитие туристического кластера. «Завидово?» — уточнил Путин. Руденя подтвердил и сразу же пригласил Путина на открытие в 2022 году речного порта, из которого «будет начинаться вся речная навигация центральной России».

Владимир Путин похвалил Тверскую область за экономические показатели Фото: Kremlin.ru

Отдельно Путин похвалил Руденю за экономические показатели региона. «Обеспеченность [бюджета] у вас хорошая», — заметил президент. Губернатор добавил, что после того, как регион погасил часть своих долгов, он смог инвестировать в крупные инфраструктурные проекты: строить дороги, ремонтировать мосты, заниматься газификацией, вводить региональные меры поддержки населения (семьям с пятью детьми выделяется миллион рублей на покупку авто).

Одна из просьб Рудени касалась Твери, где местные власти создают культурный кластер. Руководство области планирует сдвинуть речной вокзал советских времен на берегу Волги, а на его месте восстановить снесенный Отроч монастырь (первое упоминание в 1265 году). Для этого региону необходимо появление рабочей группы во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским. «Он очень хорошо знает нашу историю», — сказал Руденя. Кроме того, он попросил выпустить распоряжение о праздновании в 2024 году 950-летия города Торопца — самого старого города Тверской области, где венчался Александр Невский. «Хорошо», — резюмировал Путин.

На выборах в Тверской области развернулась конкурентная борьба за власть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руденя — один из 12 глав регионов, которых в сентябре ждут выборы. Но ожидается, что губернаторская кампания в Тверской области будет малоконкурентной, куда более интригующей станут выборы в заксобрание региона, поделился в разговоре с URA.RU политолог и социальный психолог Алексей Рощин. На места в парламенте претендуют кандидаты от местной ячейки «Родины», которую активно поддерживает один из крупнейших тверских бизнесменов, руководитель холдинга «Афанасий» Максим Ларин. В 2017 году местная «Родина» заняла третье место на выборах в гордуму Твери (после «Единой России» и КПРФ). Местные СМИ называли результат «феноменом», а Российская ассоциация по связям с общественностью номинировала тверское отделение партии на премию «Гамбургский счет» за «лучшую муниципальную кампанию оппозиции».

Встреча с тверским губернатором прошла сразу после скандала с концертом Линдеманна Фото: Размик Закарян © URA.RU

«На выборах в Гордуму от „Родины“ шли и победили те люди, которые были в команде Ларина. На выборах в заксобрание он вновь решил двинуть свой список через „Родину“. Самого Максима Ларина там нет, но есть его сын Владислав Ларин», — подтвердила в разговоре с URA.RU главред областного издания «Караван Ярмарка» Мария Орлова.

Показательно, что днем ранее, 29 августа, в Твери со скандалом был отменен концерт лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, который Ларин организовывал в честь своего 50-летия (входным билетом на шоу была футболка «Макларин за Родину»). Официально, причиной отмены стали коронавирусные ограничения. Но Орлова видит в этом решении «политический подтекст». По ее словам, отношения с региональными властями у Ларина складывались сложно «еще задолго до Рудени».

Собеседница URA.RU считает, что бизнесмена «втягивают в политическое противостояние». В сети были неподтвержденные слухи о том, что предприниматель и сам претендует на должность губернатора.

Встреча с Путиным была необходима Рудене, чтобы заручиться поддержкой в противостоянии с бизнесменом, не исключает политолог Рощин. «По сути, публичная поддержка президента дает Рудене карт-бланш со стороны Москвы на дальнейшие жесткие методы. Также, это должно остудить пыл его политических оппонентов, ведь теперь они будут бороться за территорию не только с Руденей, но и с авторитетом Путина, который продемонстрировал доверие губернатору. Кроме того, кандидаты от власти получили новые инструменты влияния на избирателей — теперь они могут обещать им анонсированные дорогие проекты для региона», — объяснил эксперт.

Последние шесть лет Тверская область избегала громких скандалов, но в случае успеха оппозиции на региональных выборах федеральный центр может получить на карте страны еще одну горячую точку, отметил в разговоре с URA.RU руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Когда в региональном парламенте складывается серьезная оппозиция — это большая проблема для губернатора. С депутатами приходится договариваться, отстаивать бюджет и законопроекты. Когда парламент становится местом для дискуссий — это дискомфортная ситуация для администрации, так как многие тайные вещи становятся явными», — резюмировал эксперт.