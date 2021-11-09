09 ноября 2021

В России нашли способ избежать продуктового кризиса

В этом поможет технология будущего

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, овощи, фрукты
С помощью вертикальных ферм можно накормить миллионы жителей мегаполисов Фото:

В России нашли способ избежать продовольственного кризиса, который грозит стране на фоне пандемии коронавируса. В борьбе с ним поможет уникальная технология будущего — вертикальные фермы, уверен предприниматель и активист Дмитрий Давыдов. Инновационное производство позволит получить высокие объемы экологически чистого урожая, затрачивая при этом гораздо меньше ресурсов, чем при традиционном земледелии.

Как работают вертикальные фермы

Первые вертикальные грядки появились еще в 1960-х годах прошлого века. Сейчас технология распространена в Сингапуре, Японии, США, Европе.

Вертикальная ферма представляет из себя что-то наподобие многоярусной теплицы. Там создается специальный микроклимат для выращивания определенного типа растений — температура, влажность, освещенность.

Вертикальная ферма представляет из себя большую многоярусную телицу
Фото:

«В отличие от классических ферм и теплиц, этот вид выращивания растений не требует огромных территорий и может располагаться прямо в городских массивах. Он позволяет высаживать в 15-20 раз больше растений на одном квадратном метре», — заявил Давыдов.

Активиста поддержал главный научный сотрудник Российской сельскохозяйственной академии, академик РАН Виктор Драгавцев. «Вертикальные фермы — это все правильно и очень мудро. Это экономия земли: мы строим специальную вертикальную ферму или можем использовать готовое вертикальное сооружение. И все эти вертикальные сооружения дают урожай. Это очень хорошо для городов, где прямо на стенах зданий можно будет производить растительную продукцию, плоды, ягоды, овощи и фрукты», — объяснил Драгавцев.

Он добавил, что технология будущего также поможет фермерам оптимизировать затраты. Например, они смогут экономить на электричестве, используя на своих сити-фермах не стандартное освещение, а только часть светового спектра, необходимую исключительно для созревания плодов. По словам Давыдова, экономить аграрии смогут и на воде: ее для вертикальных грядок понадобится в 20-50 раз меньше, чем при традиционном земледелии.

Жителей мегаполисов снабдят экологически чистыми овощами

Еще один плюс сити-фермерства, как отмечает Давыдов, — в том, что урожайность не будет зависеть от климатических условий местности и сезонности. Свежие овощи и фрукты можно будет выращивать в закрытых теплицах круглый год. Причем они будут более экологически чистыми.

«В открытой земле содержатся и мышьяк, и радиация, и какие-то выбросы в воздухе могут быть, а у нас чистейшее производство», — подтверждает слова предпринимателя один из владельцев компании «Агротехфарм» (занимаются строительством вертикальных ферм в России) Илья Цигвинцев.

С помощью вертикальных ферм можно выращивать овощи, фрукты и ягоды
Фото: Илья Цигвинцев

Сейчас компания выращивает ягоды в трех уральских городах: ферма на 100 квадратных метров расположена в Екатеринбурге, на 200 «квадратов» — в Тюмени и на 500 «квадратов» — в Челябинске. Еще одна ферма на 1000 «квадратов» сейчас возводится в уральской столице, она будет готова к 2022 году.

Что нужно сделать для распространения технологии будущего

По словам предпринимателя Дмитрия Давыдова, в России вертикальное земледелие развивается пока не так массово. Во многом это связано с тем, что оборудование и сами технологии достаточно дорогостоящие. Чтобы дать толчок инновационному бизнесу, как считает Давыдов, необходима законодательная поддержка со стороны государства. В частности, активист предлагает ввести для аграриев-инноваторов максимальные налоговые льготы. Такие же льготы он считает необходимым установить и для компаний, которые занимаются проектированием, изготовлением, установкой и обслуживанием оборудования и программного обеспечения для вертикальных ферм.

По словам Цигвинцева, льготы предпринимателям, запускающим сити-фермы, действительно бы не помешали. Он добавил, что сейчас компания пользуется многими налоговыми льготами лишь как резидент Сколково. «Отдельно для вертикальных ферм ничего нет», — прокомментировал Цигвинцев. Как считает предприниматель Дмитрий Давыдов, если начать развивать в России сити-фермерство, то в сельском хозяйстве страны может произойти настоящий прорыв. Причем опираясь на льготные налоговые условия, предприниматели смогут не только развить внутренний рынок, но и экспортировать оборудование и услуги за рубеж.

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© Служба новостей «URA.RU»
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