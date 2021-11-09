В России нашли способ избежать продуктового кризиса

С помощью вертикальных ферм можно накормить миллионы жителей мегаполисов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России нашли способ избежать продовольственного кризиса, который грозит стране на фоне пандемии коронавируса. В борьбе с ним поможет уникальная технология будущего — вертикальные фермы, уверен предприниматель и активист Дмитрий Давыдов . Инновационное производство позволит получить высокие объемы экологически чистого урожая, затрачивая при этом гораздо меньше ресурсов, чем при традиционном земледелии.

Как работают вертикальные фермы

Первые вертикальные грядки появились еще в 1960-х годах прошлого века. Сейчас технология распространена в Сингапуре, Японии, США, Европе.

Вертикальная ферма представляет из себя что-то наподобие многоярусной теплицы. Там создается специальный микроклимат для выращивания определенного типа растений — температура, влажность, освещенность.

Вертикальная ферма представляет из себя большую многоярусную телицу Фото: Илья Цигвинцев

«В отличие от классических ферм и теплиц, этот вид выращивания растений не требует огромных территорий и может располагаться прямо в городских массивах. Он позволяет высаживать в 15-20 раз больше растений на одном квадратном метре», — заявил Давыдов.

Активиста поддержал главный научный сотрудник Российской сельскохозяйственной академии, академик РАН Виктор Драгавцев. «Вертикальные фермы — это все правильно и очень мудро. Это экономия земли: мы строим специальную вертикальную ферму или можем использовать готовое вертикальное сооружение. И все эти вертикальные сооружения дают урожай. Это очень хорошо для городов, где прямо на стенах зданий можно будет производить растительную продукцию, плоды, ягоды, овощи и фрукты», — объяснил Драгавцев.

Он добавил, что технология будущего также поможет фермерам оптимизировать затраты. Например, они смогут экономить на электричестве, используя на своих сити-фермах не стандартное освещение, а только часть светового спектра, необходимую исключительно для созревания плодов. По словам Давыдова, экономить аграрии смогут и на воде: ее для вертикальных грядок понадобится в 20-50 раз меньше, чем при традиционном земледелии.

Жителей мегаполисов снабдят экологически чистыми овощами

Еще один плюс сити-фермерства, как отмечает Давыдов, — в том, что урожайность не будет зависеть от климатических условий местности и сезонности. Свежие овощи и фрукты можно будет выращивать в закрытых теплицах круглый год. Причем они будут более экологически чистыми.

«В открытой земле содержатся и мышьяк, и радиация, и какие-то выбросы в воздухе могут быть, а у нас чистейшее производство», — подтверждает слова предпринимателя один из владельцев компании «Агротехфарм» (занимаются строительством вертикальных ферм в России) Илья Цигвинцев.

С помощью вертикальных ферм можно выращивать овощи, фрукты и ягоды Фото: Илья Цигвинцев

Сейчас компания выращивает ягоды в трех уральских городах: ферма на 100 квадратных метров расположена в Екатеринбурге, на 200 «квадратов» — в Тюмени и на 500 «квадратов» — в Челябинске. Еще одна ферма на 1000 «квадратов» сейчас возводится в уральской столице, она будет готова к 2022 году.

Что нужно сделать для распространения технологии будущего

По словам предпринимателя Дмитрия Давыдова, в России вертикальное земледелие развивается пока не так массово. Во многом это связано с тем, что оборудование и сами технологии достаточно дорогостоящие. Чтобы дать толчок инновационному бизнесу, как считает Давыдов, необходима законодательная поддержка со стороны государства. В частности, активист предлагает ввести для аграриев-инноваторов максимальные налоговые льготы. Такие же льготы он считает необходимым установить и для компаний, которые занимаются проектированием, изготовлением, установкой и обслуживанием оборудования и программного обеспечения для вертикальных ферм.

По словам Цигвинцева, льготы предпринимателям, запускающим сити-фермы, действительно бы не помешали. Он добавил, что сейчас компания пользуется многими налоговыми льготами лишь как резидент Сколково. «Отдельно для вертикальных ферм ничего нет», — прокомментировал Цигвинцев. Как считает предприниматель Дмитрий Давыдов, если начать развивать в России сити-фермерство, то в сельском хозяйстве страны может произойти настоящий прорыв. Причем опираясь на льготные налоговые условия, предприниматели смогут не только развить внутренний рынок, но и экспортировать оборудование и услуги за рубеж.