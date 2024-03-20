Каким Путин видит новое правительство

Парламент получил установки по новому составу кабмина

20 марта 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что при формировании нового состава правительства, парламент должен руководствоваться личными и деловыми качествами кандидата Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин показал, что новый состав правительства должен быть отобран по деловым и профессиональным качествам, а не по партийной или корпоративной принадлежности. Об этом стало известно из встречи главы государства с лидерами думский фракций. А политологи рассказали URA.RU, что не ждут серьезных изменений в новом составе кабинета министров, но допускают точечные назначения в отдельных блоках. На встрече с президентом Путиным участвовали главы думских фракций от КПРФ Геннадий Зюганов, «Новых людей» Алексей Нечаев, «Единой России» Владимир Васильев, «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, а также уже обсуждавший свои предложения ранее на мероприятии с кандидатами — руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий. Путин напомнил, что за парламентом закрепили полномочия по формированию правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин поднял несколько тем, связанных с реализацией озвученных в послании Федеральному Собранию инициатив, развитием страны, демографии, поддержки населения и развития экономики. «Все это так или иначе изложено в послании. Отчасти мы это обсуждали вчера с коллегами здесь, на встрече в этом кабинете. Но, разумеется, мы с вами должны будем это вместе делать, над всеми этими вопросами вместе работать, в самое ближайшее время, в течение всего этого года, да и на более отдаленную перспективу, практически на шесть лет. Здесь очень много важных вопросов», — добавил российский лидер. В ходе встречи Путин напомнил, что в соответствии с обновленной Конституцией за парламентом закрепили формирование кабинета министров. Он отметил, что они будут утверждать не только председателя правительства, но и его заместителей, министров гражданского блока. Таким образом, по словам Путина, парламент получил огромные полномочия. «Я еще работая в Ленинграде, потом в Петербурге, видел, как законодательные органы, сталкиваясь с этими проблемами, иногда спотыкаются здесь, потому что за каждым назначением стоят корпоративные интересы. Я бы очень хотел вас настроить на то, чтобы мы руководствовались не корпоративными и даже партийными интересами, а интересами дела, прежде всего выбирали и утверждали людей по их личным, деловым качествам, по их способности решать задачи, на пороге решения которых стоит страна. Вот это чрезвычайно важная вещь. Надеюсь, что мы с вами в конструктивных рабочих дискуссиях найдем ответы на все эти вопросы», — резюмировал глава государства. По словам Макаркина, Путин дал понять, каким он хочет видеть новый состав правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин в ходе встречи с главами фракций дал понять, каким именно он хочет видеть новый состав правительства, утверждает вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ Алексей Макаркин. По его словам, встреча — обращение не столько к лидерам фракций, сколько демонстрация критериев, по которым будут отбираться кандидаты в министры. «Есть очередной сигнал парламентской оппозиции, чтобы они подходили к кандидатурам министров, исходя из общегосударственных соображений, — продолжил политолог. — Все равно тот или иной министр будет утвержден, но у парламентской оппозиции может быть соблазн кого-нибудь из министров сильно критиковать. Президент дает понять, что стоит оценивать человека по его реальной работе, а не по тому ведомству, которым он руководит». Политологи объяснили URA.RU призыв Путина утверждать новый состав правительства «не по партийным и не по корпоративным интересам». Генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков подчеркивает, что будет некое «противостояние суперлоббистов» за те или иные министерства. «Поэтому, Путин попробует переставить таким образом, чтобы сложившуюся уже ситуацию как-то коренным образом поменять», — добавил он. Гращенков считает, что говоря о партийных интересах, Путин обращался, прежде всего, к коммунистам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Говоря о партийных интересах, Путин обращался, прежде всего к коммунистам, считает Гращенков. «КПРФ всегда голосуют против, чтобы просто собрать оппозиционные голоса всех избирателей, которые всегда не любят правительство, что оно слишком либеральное, на их взгляд. Поэтому коммунисты все время против бюджета», — отметил Гращенков. Макаркин, в свою очередь, предположил, что точечные замены будут, но «кадровых революций» не произойдет. С этим мнением согласен и директор Института политических исследований Сергей Марков. Он не исключает, что точечные изменения на министерских должностях произойдут, при этом нынешний политический курс будет сохранен: «Смены министров если и произойдут, то они будут носить кадрово-технократически-менеджерированный характер, а не политический. То есть это будет не смена политического курса, даже в случае смены тех или иных фигур». Гращенков также утверждает, что нынешний состав кабинета министров сохранится в большей степени. Он напомнил слова главы государства о том, что к работе правительства особых претензий нет. Политолог предположил, что изменения на точечных направлениях возможны, поскольку, «например, социальный блок становится другим». Он поясняет: «Если до этого основные расходы, направление социального блока было сосредоточено на медицине (из-за пандемии), то сейчас, перераспределение пойдет в сторону таких приоритетов как демография. В связи с этим, возможно, будут какие-либо перемены. Это касается ряда министерств от сельского хозяйства до министерства промышленности». В том числе, по словам Гращенкова, это касается и финансово-экономического блока: «С одной стороны, называются такие решения, которые противоречили предыдущему курсу национально-экономического блока. Например, введение прогрессивного налогообложения, более социальные приоритеты трат. С другой стороны, именно нынешняя конфигурация финансово-экономического блока позволила не обрушить рубль, и противостоять западным санкциям. Опять-таки стоит вопрос, скорее смены ориентации работы блока, но одни и те же люди тоже могут с этим справляться». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин показал, что новый состав правительства должен быть отобран по деловым и профессиональным качествам, а не по партийной или корпоративной принадлежности. Об этом стало известно из встречи главы государства с лидерами думский фракций. А политологи рассказали URA.RU, что не ждут серьезных изменений в новом составе кабинета министров, но допускают точечные назначения в отдельных блоках. На встрече с президентом Путиным участвовали главы думских фракций от КПРФ Геннадий Зюганов, «Новых людей» Алексей Нечаев, «Единой России» Владимир Васильев, «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, а также уже обсуждавший свои предложения ранее на мероприятии с кандидатами — руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий. Путин поднял несколько тем, связанных с реализацией озвученных в послании Федеральному Собранию инициатив, развитием страны, демографии, поддержки населения и развития экономики. «Все это так или иначе изложено в послании. Отчасти мы это обсуждали вчера с коллегами здесь, на встрече в этом кабинете. Но, разумеется, мы с вами должны будем это вместе делать, над всеми этими вопросами вместе работать, в самое ближайшее время, в течение всего этого года, да и на более отдаленную перспективу, практически на шесть лет. Здесь очень много важных вопросов», — добавил российский лидер. В ходе встречи Путин напомнил, что в соответствии с обновленной Конституцией за парламентом закрепили формирование кабинета министров. Он отметил, что они будут утверждать не только председателя правительства, но и его заместителей, министров гражданского блока. Таким образом, по словам Путина, парламент получил огромные полномочия. «Я еще работая в Ленинграде, потом в Петербурге, видел, как законодательные органы, сталкиваясь с этими проблемами, иногда спотыкаются здесь, потому что за каждым назначением стоят корпоративные интересы. Я бы очень хотел вас настроить на то, чтобы мы руководствовались не корпоративными и даже партийными интересами, а интересами дела, прежде всего выбирали и утверждали людей по их личным, деловым качествам, по их способности решать задачи, на пороге решения которых стоит страна. Вот это чрезвычайно важная вещь. Надеюсь, что мы с вами в конструктивных рабочих дискуссиях найдем ответы на все эти вопросы», — резюмировал глава государства. Путин в ходе встречи с главами фракций дал понять, каким именно он хочет видеть новый состав правительства, утверждает вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ Алексей Макаркин. По его словам, встреча — обращение не столько к лидерам фракций, сколько демонстрация критериев, по которым будут отбираться кандидаты в министры. «Есть очередной сигнал парламентской оппозиции, чтобы они подходили к кандидатурам министров, исходя из общегосударственных соображений, — продолжил политолог. — Все равно тот или иной министр будет утвержден, но у парламентской оппозиции может быть соблазн кого-нибудь из министров сильно критиковать. Президент дает понять, что стоит оценивать человека по его реальной работе, а не по тому ведомству, которым он руководит». Политологи объяснили URA.RU призыв Путина утверждать новый состав правительства «не по партийным и не по корпоративным интересам». Генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков подчеркивает, что будет некое «противостояние суперлоббистов» за те или иные министерства. «Поэтому, Путин попробует переставить таким образом, чтобы сложившуюся уже ситуацию как-то коренным образом поменять», — добавил он. Говоря о партийных интересах, Путин обращался, прежде всего к коммунистам, считает Гращенков. «КПРФ всегда голосуют против, чтобы просто собрать оппозиционные голоса всех избирателей, которые всегда не любят правительство, что оно слишком либеральное, на их взгляд. Поэтому коммунисты все время против бюджета», — отметил Гращенков. Макаркин, в свою очередь, предположил, что точечные замены будут, но «кадровых революций» не произойдет. С этим мнением согласен и директор Института политических исследований Сергей Марков. Он не исключает, что точечные изменения на министерских должностях произойдут, при этом нынешний политический курс будет сохранен: «Смены министров если и произойдут, то они будут носить кадрово-технократически-менеджерированный характер, а не политический. То есть это будет не смена политического курса, даже в случае смены тех или иных фигур». Гращенков также утверждает, что нынешний состав кабинета министров сохранится в большей степени. Он напомнил слова главы государства о том, что к работе правительства особых претензий нет. Политолог предположил, что изменения на точечных направлениях возможны, поскольку, «например, социальный блок становится другим». Он поясняет: «Если до этого основные расходы, направление социального блока было сосредоточено на медицине (из-за пандемии), то сейчас, перераспределение пойдет в сторону таких приоритетов как демография. В связи с этим, возможно, будут какие-либо перемены. Это касается ряда министерств от сельского хозяйства до министерства промышленности». В том числе, по словам Гращенкова, это касается и финансово-экономического блока: «С одной стороны, называются такие решения, которые противоречили предыдущему курсу национально-экономического блока. Например, введение прогрессивного налогообложения, более социальные приоритеты трат. С другой стороны, именно нынешняя конфигурация финансово-экономического блока позволила не обрушить рубль, и противостоять западным санкциям. Опять-таки стоит вопрос, скорее смены ориентации работы блока, но одни и те же люди тоже могут с этим справляться».