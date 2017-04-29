{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 апреля 2017
28 апреля 2017
15:43  29 апреля 2017 0

В Кремле объяснили, почему «засекретили» разговор Путина и Порошенко

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, песков дмитрий
Песков пояснил, почему "засекретили" беседуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин ежедневно проводит много рабочих мероприятий и контактов, но не обо всех из них издаются сообщения пресс-службы. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о «тайном разговоре» Владимира Путина и Петра Порошенко.

«Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств», — цитирует Пескова «Газета.ру». Он подчеркнул, что далеко не все встречи и беседы становятся темой для сообщений пресс-службы

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что президенты России и Украины продолжают общаться по телефону, хотя официальных сообщений об этих переговорах их пресс-службы не публикуют. Последний из таких разговоров состоялся в первой половине апреля и был посвящен ситуации в Донбассе.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров