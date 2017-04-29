В Кремле объяснили, почему «засекретили» разговор Путина и Порошенко

15:43 29 апреля 2017 0

Песков пояснил, почему "засекретили" беседу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин ежедневно проводит много рабочих мероприятий и контактов, но не обо всех из них издаются сообщения пресс-службы. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о «тайном разговоре» Владимира Путина и Петра Порошенко.

«Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств», — цитирует Пескова «Газета.ру». Он подчеркнул, что далеко не все встречи и беседы становятся темой для сообщений пресс-службы

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что президенты России и Украины продолжают общаться по телефону, хотя официальных сообщений об этих переговорах их пресс-службы не публикуют. Последний из таких разговоров состоялся в первой половине апреля и был посвящен ситуации в Донбассе.