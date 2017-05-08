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08 мая 2017
07 мая 2017
13:41  08 мая 2017 2

На главу ДНР совершена попытка покушения

Почтить погибших на Саур-Могилу поднялись более 15 тысяч человекФото: Донецкое агентство новостей
новость из сюжета:
Война на Украине
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Два взрыва прогремели на дороге к Саур-Могиле перед самым кортежем главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Взрывы грянули на дороге к кургану в тот момент, когда туда направлялся кортеж главы ДНР Александра Захарченко и журналистов.

«Официальная версия взрывов — это теракт», — цитирует RT представителей руководства ДНР.

По мнению саперов, украинские диверсанты заминировали дорогу и произвели взрывы дистанционно. По словам представителя главы администрации ДНР, охрана Александра Захарченко благодаря разведке знала о готовящемся покушении, были предприняты контрмеры, поэтому взрывы никому не причинили вреда. Позже саперы обнаружили еще пять фугасов на трассе в районе Саур-Могилы.

Глава ДНР направлялся на Саур-Могилу принять участие в мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Александр Лукманов
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