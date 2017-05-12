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12 мая 2017
13:24  12 мая 2017 0

Подозреваемый во взятках экс-прокурор Ленобласти скончался в больнице

Первый форум прокуратуры часть 1 Курган, прокуратура, погоны, генерал-лейтенант
Прокурор не успел получить срокФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Экс-прокурор Ленинградской области Станислав Иванов, который проходил обвиняемым по делу о взятках на общую сумму в 20 млн рублей, умер в больнице после тяжелой и продолжительной болезни.

До самой смерти бывший прокурор находился подпиской о невыезде, хотя следователи сначала на аресте обвиняемого, однако позже отозвали ходатайство об этом, так как у Иванова диагностировали острый лейкоз, передает «Эхо Москвы».

Иванов работал в прокуратуре с 1992 года, пост прокурора области он занимал на протяжении двух лет с 2014 по 2016 годы. Уже во время болезни Иванов пытался вновь вернуться на работу через суд.

Лев Истомин
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