13:24 12 мая 2017 0

Прокурор не успел получить срок Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Экс-прокурор Ленинградской области Станислав Иванов, который проходил обвиняемым по делу о взятках на общую сумму в 20 млн рублей, умер в больнице после тяжелой и продолжительной болезни.

До самой смерти бывший прокурор находился подпиской о невыезде, хотя следователи сначала на аресте обвиняемого, однако позже отозвали ходатайство об этом, так как у Иванова диагностировали острый лейкоз, передает «Эхо Москвы».

Иванов работал в прокуратуре с 1992 года, пост прокурора области он занимал на протяжении двух лет с 2014 по 2016 годы. Уже во время болезни Иванов пытался вновь вернуться на работу через суд.