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18 мая 2017
12:15  18 мая 2017 5

Участников митинга приравняли к террористам ИГИЛ. Школьникам в регионах показывают фильм «Экстремизму — нет». ВИДЕО

Несанкционированный митинг против коррупции собрал около трех тысяч человек. Челябинск, ура ру, митинг, шествие, демонстрация
Школьников отучают участвовать в митингахФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Воскресные "митинги Навального"
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Старшеклассников школы №70 в Тольятти заставили смотреть фильм «Экстремизму — нет», в котором участников мирных протестных митингов ставят в один ряд с боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Ученики опубликовали в Тwitter ролик, в котором после просмотра фильма директор учебного заведения пугает школьников тем, что участие в митингах поставит крест на их карьере, пишет радиостанция «Эхо Москвы».

26 марта по всей России прошли антикоррупционные акции протеста. В них участвовали десятки тысяч человек, в том числе школьники и студенты. В апреле во многих школах и вузах провели специальные уроки патриотизма, а также прочитали лекции о «пятой колонне» и «предателях».

Во Владимире замдиректора школы №15 пригрозил ученикам изъятием из семьи за посещение штаба оппозиционера Алексея Навального. Учеников лицея №4 в Перми не выпускали из актового зала для того, чтобы они не пошли на акцию протеста, организованную «Открытой Россией» Михаила Ходорковского.

Нина Калинина
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