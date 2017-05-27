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27 мая 2017
26 мая 2017
13:48  27 мая 2017 0

В Совфеде назвали диагноз Порошенко после его заявления о «щупальцах Кремля»

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр ПорошенкоФото: пресс-служба Президента Украины

В Совфеде назвали диагноз Петра Порошенко после его заявления о «щупальцах Кремля». Первый зампред комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что президент Украины страдает паранойей.

«Типичная паранойя. Как бы Украина не осталась без президента», — приводит слова Клинцевича «Российская газета».

Ранее Петр Порошенко опубликовал статью, в которой призвал обрезать «щупальца Кремля, которые тянутся к глоткам ключевых столиц Европы и её трансатлантических союзников». Он обвинил Россию в массовых кибератаках, якобы организованных после запрета на социальные сети на Украине.

В этой связи Франц Клинцевич припомнил первого министра обороны США Джеймса Винсента Форрестола, который в 1949 году выбросился из окна госпиталя с криком «Русские идут!». Сенатор считает, что щупальца, которые мерещатся Порошенко, из той же серии.

Сергей Снегирев
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