Порошенко призвал Европу «обрезать щупальца Кремля»

10:00 27 мая 2017 4

Петр Порошенко Фото: пресс-служба Президента Украины

Петр Порошенко призвал Европу набраться храбрости и «обрезать щупальца Кремля». Президент Украины написал об этом в статье, подготовленной им специально к саммиту «Большой семёрки» в Италии.

Речь в материале Порошенко, опубликованном в издании Politico, идет о противостоянии «массированным кибератакам», якобы организованным Россией после запрета на социальные сети на Украине.

«Щупальца Кремля тянутся к глоткам ключевых столиц Европы и её трансатлантических союзников, — цитирует RT статью украинского лидера. — Те, кому не хватает храбрости обрезать эти щупальца, снова попадают под атаку».

Также Порошенко призвал страны «Большой семерки» вносить инвестиции в безопасность Украины, а в отношении России сохранять санкции.