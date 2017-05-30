Назван самый угоняемый автомобиль в России

08:16 30 мая 2017 2

Угонщики предпочитают уводить у хозяев Hyundai Solaris ФОТО: Wikimedia Commons

Автомобиль Hyundai Solaris стал самым угоняемым в России в первом квартале 2017 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди страховых компаний.

Как пояснили специалисты, популярность среди угонщиков на эту модель продиктована спросом на автозапчасти, сообщает «Русская планета».

Также в список популярных у угонщиков машин вошли и довольно дорогие и востребованные на рынке модели, отмечает телеканал 360. Среди них Land Rover Discovery, Audi Q5, BMW X5, Toyota Land Cruiser, Lexus LX, Kia Rio, Ford Focus.

В целом, согласно статистике, у россиян также часто угоняли автомобили отечественного производства, причем наибольшим спросом пользовалась LADA Priora. В рейтинг угона также включили и Mazda CХ-5, KIA Rio, Mercedes-Benz S-class, Nissan Almera и Hyundai IX35.

Как отметил директор департамента урегулирования убытков компании «Абсолют страхование» Игорь Люкин, мотивом для угонщика зачастую становится последующая продажа дорогого автомобиля или его запчастей, уточняет информагентство Nation News. Автомобили премиум-класса чаще угоняют «под заказ», а транспортные средства массового сегмента «на разбор».