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30 мая 2017
16:22  30 мая 2017 0

Греф недоволен быстрым снижением инфляции

Пресс-конференция в ТАСС
Герман Греф рассказал о том, что поможет российской экономикеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что быстрое снижение инфляции в России — «нездоровый процесс».

«Такое быстрое сокращение инфляции — это не очень здоровый процесс. Более того, это проблема для экономики. Мы еще заплатим за это цену», — предрек бизнесмен в эфире телеканала «Россия-24».

Впрочем, нашлись у предпринимателя и поводы для сдержанного оптимизма.

«Низкая инфляция — это хорошая база. Но одной ее недостаточно для экономического роста. Нам нужны инвестиции. А они приходят туда, где низкая забюрократизированность и высокая доходность. Создание условий для инвестиций — это задача, которая будет стоять перед новым президентом и правительством», — добавил Греф.

Данил Бардин
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