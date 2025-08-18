Трамп после честной критики от Путина решил изменить выборы в США

Трамп решил отказаться от голосования по почте
Власти США начали работу над законопроектом, который предусматривает запрет на голосование по почте из-за опасений массовых фальсификаций. Об этом 18 августа сообщил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Власти США разрабатывают законопроект по запрету на голосование по почте из-за „массовых фальсификаций“, — заявил Трамп. Ранее Трамп отмечал, что к почтовому голосованию в США критически относится и президент России Владимир Путин.

По словам президента США, российский лидер подверг критике американскую избирательную систему, в частности — процедуру голосования по почте. Он обратил внимание на ее недостатки, акцентировав внимание на ее уязвимости. По словам российского лидера, поражение Трампа на выборах 2020 года было обусловлено, в частности, особенностями голосования по почте.

