Работающим пенсионерам дадут больше денег

10:33 25 июля 2017 1

42 миллиона пенсионеров в России продолжают работать Фото: Pixabay

1 августа работающие пенсионеры получат прибавку, которая будет носить индивидуальный характер и зависеть от уровня зарплаты пенсионера за 2016 год. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на «Пенсионный фонд России». На сумму прибавки повлияет размер страховых взносов, которые внес работодатель, и начисленные пенсионные баллы.

«На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы, — уточняют в Минтруде. — Корректировка носит беззаявительный характер, обращаться за ней никуда не требуется».

Прибавка ограничена тремя пенсионными баллами. Таким образом для большинства работающих пенсионеров максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей (74,27 рубля за балл). Уточняется, что заработать три пенсионных балла в 2016 году можно было имея зарплату в 19,9 тысячи рублей.

Пенсии для неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 февраля 2018 года, как и остальные социальные выплаты. Об этом сообщил министр труда и социальной политики России Максим Топилин.

Как уточняет «Утро.ру», сегодня в России трудится треть пенсионеров, это порядка 42 миллионов человек.