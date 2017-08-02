‍РПЦ обвинила рекламу безалкогольного пива в лицемерии

Реклама безалкогольного пива увеличивает объемы потребления обычного пива, поэтому ее нужно запретить. Об этом заявил глава отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он также заявил, что считает такую рекламу лицемерной. «Рекламу безалкогольного пива можно отнести к так называемым зонтичным брендам, и она будет иметь хорошо предсказуемый результат в виде роста потребления „обычного“ алкогольного пива соответствующих марок», — цитирует представителя РПЦ «Газета.Ru».
Легойда отметил, что перспективы роста рынка безалкогольного пива в России, который является мизерным, оцениваются большинством экспертов скептически.
Вице-президент пивоваренной компании «Балтика» по работе с органами государственной власти Алексей Кедрин не согласен с такой постановкой вопроса, сообщает РБК. По его словам, рынок безалкогольного пива в России оценивается в более чем 9 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов России подготовило законопроект об онлайн-продаже алкогольных напитков, в число которых входит вино, пиво, сидр и медовуха, напоминает телеканал 360. Купить их в интернете можно будет уже с 1 января 2018 года.