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11 октября 2017
09:00  11 октября 2017 0

Судьба северных надбавок, хлебный бунт на Урале и новый король криминального мира. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Ледовый городок. Ханты-Мансийск., холод, мороз, пар, север
Жители севера могут потерять 80% доходаФото: Александр Елизаров © URA.RU

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Сегодня 11 октября. И вот главное к этому часу:

В Госдуме заговорили о том, что Россия может компенсировать Крым Украине. Депутаты спорят, нужно ли платить за полуостров, и сколько. Чешский лидер, который первым заговорил об этом, отметил, что в случае несогласия Киева на компенсацию начнется «европейская война».

Главный аграрный регион Урала готовится к хлебным бунтам. Урожай — рекордный, но цена на зерно опустилась ниже себестоимости и убирать его — себе в убыток. Зауралье готовится бросить урожай гнить и выйти на акции протеста.

Северные регионы стоят на ушах от идеи отменить 50-80% надбавки или заменить их на фиксированную выплату. Министр труда Максим Топилин рассказал «URA.RU», что будет с «северными» зарплатами на самом деле.

Криминальный мир выбрал нового «короля», которого уже прозвали «Каха бурерожденный». Это случилось после ареста Шакро Молодого, когда воры поняли, что Шакро сядет надолго.

Сам Шакро, кстати, на суде — в окружении полутора десятков подельников — отрекся от своего статуса и «воровского общака».

Умер певец Дмитрий Хворостовский. Правда, его жена опровергла сообщения о смерти мужа, а друг артиста даже рассказал, как Хворостовский отреагировал на эти слухи.

Кирилл Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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