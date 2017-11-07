Известный российский актер и режиссер Армен Джигарханян готовится к бракоразводному процессу через суд, первое заседание по которому назначено на 9 ноября. Его супруга — Виталина Цымбалюк-Романовская в это время улетела развлекаться в Грузию и на процессе появляться не намерена. Ее интересы будет представлять правозащитница Элина Мазур.
По сведениям издания Dni.ru, сейчас 38-летняя супруга 82-летнего актера гуляет на природе, много фотографируется в Грузии. Также женщина обратилась к известному реабилитологу и психологу Рафаэлю Утургаури, который помогает ей справиться с кризисным состоянием.
При этом родственники актера встали в конфликте на сторону Виталины, сестра Джигарханяна выступает против развода пары. Возможно, такую позицию родня актера заняла из-за того, что после развода он может остаться без жилья, сообщает «Утро.ру».
По словам Мазур, ее клиентка намерена вернуться в Россию, где она планирует работать по специальности и обучать детей музыке.
В октябре работавшая директором в Театре Джигарханяна Цымбалюк-Романовская уволилась по собственному желанию. На минувшей неделе актер обратился в департамент культуры Москвы, попросив его вместе с труппой оградить от аферистов, отмечает агентство Nation News.