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07 ноября 2017
Главные новости Москвы
21:47  07 ноября 2017 0

Джигарханян готов идти в суд. Жена в это время развлекается в Грузии

Армен Джигарханян, джигарханян армен
Актер будет сам будет представлять свои интересы в судеФото: Кадр из фильма «Город Зеро»

Известный российский актер и режиссер Армен Джигарханян готовится к бракоразводному процессу через суд, первое заседание по которому назначено на 9 ноября. Его супруга — Виталина Цымбалюк-Романовская в это время улетела развлекаться в Грузию и на процессе появляться не намерена. Ее интересы будет представлять правозащитница Элина Мазур.

По сведениям издания Dni.ru, сейчас 38-летняя супруга 82-летнего актера гуляет на природе, много фотографируется в Грузии. Также женщина обратилась к известному реабилитологу и психологу Рафаэлю Утургаури, который помогает ей справиться с кризисным состоянием.

При этом родственники актера встали в конфликте на сторону Виталины, сестра Джигарханяна выступает против развода пары. Возможно, такую позицию родня актера заняла из-за того, что после развода он может остаться без жилья, сообщает «Утро.ру».

По словам Мазур, ее клиентка намерена вернуться в Россию, где она планирует работать по специальности и обучать детей музыке.

В октябре работавшая директором в Театре Джигарханяна Цымбалюк-Романовская уволилась по собственному желанию. На минувшей неделе актер обратился в департамент культуры Москвы, попросив его вместе с труппой оградить от аферистов, отмечает агентство Nation News.

Лев Истомин
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