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08 ноября 2017
07 ноября 2017
02:34  08 ноября 2017 0

На Кубани школьный автобус с детьми попал в ДТП. Есть жертвы

Клипарт октябрь. , школьный автобус, школа, развозка
Тринадцать пострадавших были госпитализированы в больницыФото: Александр Елизаров © URA.RU

На Кубани, в результате столкновения школьного автобуса с внедорожником погиб один человек, тринадцать в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницы. Инцидент произошел вечером 7 ноября, приблизительно в 17 часов в Красноармейском районе Краснодарского края.

Всего в автобусе находился 31 пассажир — четверо взрослых и 27 детей. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser от полученных травм погиб на месте, приводит «Интерфакс» комментарий администрации края. По данным RT, в автобусе из Краснодара в Темрюк ехали ученики пятого класса — дети 10—11 лет.

Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа местного гарнизона пожарной охраны и психолог.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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