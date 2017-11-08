На Кубани школьный автобус с детьми попал в ДТП. Есть жертвы

02:34 08 ноября 2017 0

Тринадцать пострадавших были госпитализированы в больницы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На Кубани, в результате столкновения школьного автобуса с внедорожником погиб один человек, тринадцать в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницы. Инцидент произошел вечером 7 ноября, приблизительно в 17 часов в Красноармейском районе Краснодарского края.

Всего в автобусе находился 31 пассажир — четверо взрослых и 27 детей. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser от полученных травм погиб на месте, приводит «Интерфакс» комментарий администрации края. По данным RT, в автобусе из Краснодара в Темрюк ехали ученики пятого класса — дети 10—11 лет.

Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа местного гарнизона пожарной охраны и психолог.