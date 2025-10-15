Путин поставил задачу по ремонту трасс в России до 2030 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин поручил отремонтировать не менее 85% трасс в России
Путин поручил отремонтировать не менее 85% трасс в России Фото:

К 2030 году планируется отремонтировать не менее 85% федеральных автомагистралей и дорог, расположенных в крупнейших городских агломерациях России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций в РФ должны быть приведены в нормативное состояние к 2030 году», — сказал Путин. Его заявление прозвучало на совещании с правительством России.

В ходе того же совещания Владимир Путин дал указание активнее внедрять современные технологические решения и высокие экологические стандарты в сферу дорожного хозяйства, подчеркнув, что основная задача этой деятельности заключается в повышении качества жизни населения. Поручение было озвучено в контексте обсуждения перспектив развития транспортной инфраструктуры России. Ожидается, что выполнение этих мер не только ускорит модернизацию дорожной сети, но и позволит вывести экологические стандарты отрасли на новый уровень.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К 2030 году планируется отремонтировать не менее 85% федеральных автомагистралей и дорог, расположенных в крупнейших городских агломерациях России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций в РФ должны быть приведены в нормативное состояние к 2030 году», — сказал Путин. Его заявление прозвучало на совещании с правительством России. В ходе того же совещания Владимир Путин дал указание активнее внедрять современные технологические решения и высокие экологические стандарты в сферу дорожного хозяйства, подчеркнув, что основная задача этой деятельности заключается в повышении качества жизни населения. Поручение было озвучено в контексте обсуждения перспектив развития транспортной инфраструктуры России. Ожидается, что выполнение этих мер не только ускорит модернизацию дорожной сети, но и позволит вывести экологические стандарты отрасли на новый уровень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...