Прокурор застрелил на охоте судью в Башкирии

Роковой выстрел произошел случайно
В Башкирии сотрудник прокуратуры застрелил на охоте судью. Несчастный случай произошел в Мечетлинском районе, сообщает сайт ProUfu.ru со ссылкой на источник.
По данным издания, и прокурор, и судья 16 ноября приехали поохотиться из Белокатайского района. Пока неясны все подробности происшествия, известно лишь, что прокурорский работник случайно выстрелил в своего товарища. Позже судья скончался от ранения в больнице.
Официального подтверждения этой информации нет.