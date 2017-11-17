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17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:55  17 ноября 2017 0

Прокурор застрелил на охоте судью в Башкирии

Клипарт. Охота. Челябинск, ружье, охотник, зорька
Роковой выстрел произошел случайноФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Башкирии сотрудник прокуратуры застрелил на охоте судью. Несчастный случай произошел в Мечетлинском районе, сообщает сайт ProUfu.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, и прокурор, и судья 16 ноября приехали поохотиться из Белокатайского района. Пока неясны все подробности происшествия, известно лишь, что прокурорский работник случайно выстрелил в своего товарища. Позже судья скончался от ранения в больнице.

Официального подтверждения этой информации нет.

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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