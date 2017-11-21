Депутат, спевший песню про «Дядю Вову», требует прекратить травлю ямальского школьника

14:02 21 ноября 2017 0

Депутат Анна Кувычко считает, что наказывать надо наставников ученика Фото: скрин видео YouTube zampolit.com

Депутат Госдумы РФ Анна Кувычко, которая недавно отметилась в патриотичном клипе с детьми «Дядя Вова, мы с тобой», требует прекратить в Рунете травлю ямальского школьника, посочувствовавшего немецким захватчикам.

Кувычко на своей странице во «ВКонтакте» написала, что ее патриотический порыв с клипом на Мамаевом кургане тогда раскритиковали, в том числе и на федеральных телеканалах. Теперь же, говорит депутат, все набросились на гимназиста из Нового Уренгоя, который выступил в германском бундестаге с речью о «невинно погибших солдатах вермахта». «Для меня как для внучки ветерана Великой Отечественной войны, депутата Государственной Думы эти события, к сожалению, взаимосвязаны. Мы становимся свидетелями того, что быть патриотом становится не модно. Те молодые люди, которые исполняют патриотические песни, что называется, „не в тренде“. Вместе с тем „быть на волне“ современных западных ценностей для многих представителей подрастающего поколения становится приоритетным», — написала Анна Кувычко.

Она отметила, что дружит с большим количеством школьников, для которых слово «Родина» не пустой звук. А о гимназисте с Ямала СМИ стоит забыть. «Нужно прекратить травлю молодого человека, которая уже и так развернулась в Рунете. А вот задавать вполне понятные вопросы его наставникам мы просто должны. Нет, не должны — обязаны!» — заявляет парламентарий.

Министру образования РФ Ольге Васильевой Кувычко направила депутатский запрос, в котором задает ряд нелицеприятных вопросов. В частности, народная избранница спрашивает, кто финансировал и организовал поездку детей с Ямала в Германию, с кем согласовывались и формулировались тексты выступления.

В выпущенном Кувычко клипе народная избранница в музыкальной форме заявила о готовности идти в бой под руководством Владимира Путина. Вместе с ней исполнили песню учащиеся кадетского класса школы №44 Волгограда.

Накануне в СМИ вызвала возмущение речь школьника из Нового Уренгоя, произнесенная перед немецкими парламентариями. Он отметил, что солдаты вермахта во время войн «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии. Мама школьника Оксана Десятниченко сообщила, что после этого выступления ее сыну стали поступать угрозы. Она отметила, что целью поездки мальчика в Германию было не разжигать конфликт, а «вспомнить уроки войны» в рамках международного проекта, приуроченного к Дню памяти и скорби. Речь они писали вместе, объяснили мать, но после уменьшения регламента выступления до двух минут, мальчик самостоятельно сократил текст и неумышленно исказил его смысл.