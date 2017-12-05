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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
22:25  05 декабря 2017 0

«Красный, будто пьяный от водки». Жерар Депардье осваивает русский язык. ВИДЕО

Пользователи посмеялись над процессом обучения ДепардьеФото: скрин видео RT

Французский актер и гражданин России Жерар Депардье выложил на своей официальной странице в Facebook видео своего обучения русскому языку. Его преподавателем стал ведущий программы «Полиглот» на канале «Культура» Дмитрий Петров.

Видео также разместил РТ на своей странице в Twitter. В Сети оставили много комментариев как французы, так и россияне. Одни выражали свою любовь к актеру, называя его «мой gégé». «Круто слышать, как ты говоришь по-русски, продолжай», «Браво!», «С талантом, который у тебя есть, когда ты будешь играть пьесу Антона Чехова?», — комментируют подписчики Депардье. «Не жарко в Москве!», «Ты забавный!», «Красный, будто пьяный от водки», — шутят другие по поводу его смеха и покрасневшего лица.

Напомним, в 2012 году Депардье отказался от французского гражданства и в начале 2013 стал гражданином России. В Москве он однажды подал в суд на россиянку и отсудил у нее полмиллиона рублей.

Летом Депардье открыл в Москве творческую студию — «Продюсерский центр Жерара Депардье», который займется коммерческой деятельностью, напоминает «Русская планета». Генеральный директор центра тогда пояснила, что актер планирует заняться выставками и литературой в Москве.

Ксения Томашова
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