Названы самые популярные в России люксовые автомобили

16:35 06 декабря 2017 0

Машины марки Maserati пользуются популярностью у россиян Фото: Дарья Попова © URA.RU

Российский рынок новых легковых автомобилей класса люкс за десять месяцев 2017 года вырос на 13% и составил 1,2 тысячи единиц. Эксперты «Автостат» определили самые продаваемые люксовые автомобили в стране.

В годовом выражении прирост составил 107 суперкаров. Из них 66 — это Mercedes-Benz Maybach S-Class, которому автолюбители в России отдают предпочтение — ему принадлежит свыше 60% рынка авто класса люкс. 21 суперкар — автомобили марки Maserati, они находятся на втором месте по популярности у граждан РФ. 12 машин — марки Bentley, которая закрывает тройку лидеров. Также россиянами было куплено четыре Rolls-Royce, три Ferrari и один Aston Martin, передает «Федеральное агентство новостей».

При этом отмечается, что треть люксовых автомобилей приобрели жители Москвы и Подмосковья, чуть меньше — Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Также дорогие авто появились на улицах 12 других регионов страны.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что эксклюзивные автомобили вошли в список предметов роскоши по мнению россиян. Также в один ряд с ними встали элитная недвижимость, частные самолеты, яхты, часы и украшения.