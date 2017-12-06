{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Весь день свердловские чиновники и бизнесмены пересылают друг другу этот мем про Игры-2018
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,71
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 декабря 2017
Главные новости Москвы
16:35  06 декабря 2017 0

Названы самые популярные в России люксовые автомобили

Открытие автоцентра Maserati. Екатеринбург, автомобиль, роскошь, люкс, мазерати, maserati
Машины марки Maserati пользуются популярностью у россиянФото: Дарья Попова © URA.RU

Российский рынок новых легковых автомобилей класса люкс за десять месяцев 2017 года вырос на 13% и составил 1,2 тысячи единиц. Эксперты «Автостат» определили самые продаваемые люксовые автомобили в стране.

В годовом выражении прирост составил 107 суперкаров. Из них 66 — это Mercedes-Benz Maybach S-Class, которому автолюбители в России отдают предпочтение — ему принадлежит свыше 60% рынка авто класса люкс. 21 суперкар — автомобили марки Maserati, они находятся на втором месте по популярности у граждан РФ. 12 машин — марки Bentley, которая закрывает тройку лидеров. Также россиянами было куплено четыре Rolls-Royce, три Ferrari и один Aston Martin, передает «Федеральное агентство новостей».

При этом отмечается, что треть люксовых автомобилей приобрели жители Москвы и Подмосковья, чуть меньше — Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Также дорогие авто появились на улицах 12 других регионов страны.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что эксклюзивные автомобили вошли в список предметов роскоши по мнению россиян. Также в один ряд с ними встали элитная недвижимость, частные самолеты, яхты, часы и украшения.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров