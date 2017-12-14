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14 декабря 2017
19:53  14 декабря 2017 0

Кадыров отреагировал на слова Путина об изучении чеченского

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Глава Чечни рассказал, зачем нужен русский языкФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни ответил на заявление Владимира Путина в ходе пресс-конференции о необходимости предоставить всем гражданам страны право изучать родной язык. По мнению Рамзана Кадырова, в его республике понимают важность изучения русского.

«В Чеченской Республике, где главными являются и чеченский, и русский языки, их изучению уделяется одинаковое важное внимание. Гражданин такого многонационального государства, как Россия, обязан одинаково хорошо знать как свой родной язык, так и язык межнационального общения — русский», — цитирует Рамзана Кадырова телеканал RT. Как отметил глава Чечни в Instagram, русский язык «соединяет все народы России, это язык дружбы и нашего единства».

Ранее, в ходе своей ежегодной пресс-конференции, Владимир Путин отметил, что нужно «обеспечить людям возможность изучения родного языка. Они должны иметь возможность обучаться на родном языке, будь то чеченский, татарский или любой другой язык». При этом глава государства добавил, что проблем с этим в стране нет.

Игорь Чукреев
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