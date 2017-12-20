Кинотеатрам необходимо запретить выделять на один фильм более 35% сеансов, заявил Владимир Мединский на заседании Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Существующую на данный момент систему распределения киносеансов министр культуры назвал «монополией, ведущей к загниванию».
В качестве примера Мединский привел новый фильм «Звездных войн», у которых, по данным министра, по 50% сеансов в стране. «Западные дистрибьюторы зачастую продавливают по 50-60% под один фильм», — заявил министр культуры, чьи слова приводит сайт kp.ru.
Кроме того, глава Минкультуры предлагает отчислять по 3% с каждого билета на поддержку отечественного кино. Такой неналоговый сбор, по словам министра, будет ежегодно приносить в Фонд кино 1,5 миллиарда рублей. Кинотеатры, заявил Мединский, «в целом эту меру поддерживают», добавляет «Национальная служба новостей».
Чиновник отметил, что 3% — это немного. Например, во Франции такие отчисления с билетов составляют 12%. В Минкульте также завершили разработку законопроекта, который позволит блокировать кинопиратов в интернете в течение 72 часов.