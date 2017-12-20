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20 декабря 2017
10:19  20 декабря 2017 0

Мединский обрушился на «Звездные войны» и предложил ограничить показ зарубежных фильмов

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Владимиру Мединскому не нравится засилье зарубежных фильмах в российских кинотеатрахФото: Владимир Андреев © URA.RU

Кинотеатрам необходимо запретить выделять на один фильм более 35% сеансов, заявил Владимир Мединский на заседании Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Существующую на данный момент систему распределения киносеансов министр культуры назвал «монополией, ведущей к загниванию».

В качестве примера Мединский привел новый фильм «Звездных войн», у которых, по данным министра, по 50% сеансов в стране. «Западные дистрибьюторы зачастую продавливают по 50-60% под один фильм», — заявил министр культуры, чьи слова приводит сайт kp.ru.

Кроме того, глава Минкультуры предлагает отчислять по 3% с каждого билета на поддержку отечественного кино. Такой неналоговый сбор, по словам министра, будет ежегодно приносить в Фонд кино 1,5 миллиарда рублей. Кинотеатры, заявил Мединский, «в целом эту меру поддерживают», добавляет «Национальная служба новостей».

Чиновник отметил, что 3% — это немного. Например, во Франции такие отчисления с билетов составляют 12%. В Минкульте также завершили разработку законопроекта, который позволит блокировать кинопиратов в интернете в течение 72 часов.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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