Мавроди заявил о крушении своей криптовалюты и пообещал финансовый апокалипсис

02:52 21 декабря 2017 0

Очередной проект Сергея Мавроди потерпел крах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди анонсировал перезапуск собственной криптовалюты Mavro, объяснив такое решение беспрецедентным ростом курса биткоина. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Мавроди предложил заменить якобы устаревшую криптовалюту «новым Mavro», которая основана на платформе Ethereum. При этом создатель МММ призывает избавляться от предыдущей версии криптовалюту по 50 центов за штуку. Хотя изначально курс Mavro составлял один доллар.

На официальном сайте криптовалюты уже появились часы с обратным отсчетом: до введения обновленного Mavro осталось 9 дней. Ниже — надпись: «Время перемен уже наступило! Мы можем многое! Финансовый апокалипсис неизбежен».

Сергей Мавроди, напомним, является создателем известной финансовой пирамиды МММ, жертвами которой, по информации из открытых источников, стали до 15 млн человек. За это Мавроди был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. После освобождения он вновь создал пирамиду, вновь стал фигурантом уголовного дела и скрылся от властей.