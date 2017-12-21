{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,72
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
21 декабря 2017
20 декабря 2017
02:52  21 декабря 2017 0

Мавроди заявил о крушении своей криптовалюты и пообещал финансовый апокалипсис

Маврики МММ, образец 1994 год. Екатеринбург, маврики, ммм, финансовая пирамида, мавроди, валюта
Очередной проект Сергея Мавроди потерпел крахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди анонсировал перезапуск собственной криптовалюты Mavro, объяснив такое решение беспрецедентным ростом курса биткоина. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Мавроди предложил заменить якобы устаревшую криптовалюту «новым Mavro», которая основана на платформе Ethereum. При этом создатель МММ призывает избавляться от предыдущей версии криптовалюту по 50 центов за штуку. Хотя изначально курс Mavro составлял один доллар.

На официальном сайте криптовалюты уже появились часы с обратным отсчетом: до введения обновленного Mavro осталось 9 дней. Ниже — надпись: «Время перемен уже наступило! Мы можем многое! Финансовый апокалипсис неизбежен».

Сергей Мавроди, напомним, является создателем известной финансовой пирамиды МММ, жертвами которой, по информации из открытых источников, стали до 15 млн человек. За это Мавроди был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. После освобождения он вновь создал пирамиду, вновь стал фигурантом уголовного дела и скрылся от властей.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров