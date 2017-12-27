17:13 27 декабря 2017 3

Компания Nissan нашла проблемы в работе подушек безопасности Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Автопроизводитель Nissan сообщил об отзыве рекордного количества автомобилей с российского рынка — более двухсот тысяч. Причина кроется в некорректной работе подушек безопасности.

Два дня назад, 25 декабря, Nissan сообщил об отзыве 127 738 экземпляров Note и Tiida, которые были произведены с 30 августа 2008 года по 1 августа 2014 года, сообщало Nation News. Вторая волна отзывов произошла сегодня, 27 декабря. Речь идет о 106 тысячах авто моделей Almera, Teana, Pickup, Tino, Patrol, Terrano II, X-Trail, пишет телеканал 360 со ссылкой на данные Росстандарта. Они вышли с конвейеров с 19 февраля 2001 года по 28 ноября 2012 года.

Все вышеуказанные автомобили имеют проблемы с подушками безопасности, а именно — содержание нитрата аммония в пиротехническом патроне газогенератора подушек. Патрон может внезапно разорваться, и его осколки вылетят в салон. Производитель проверит все авто и, если потребуется, произведет замену деталей. Ремонт для владельцев будет произведен бесплатно.

Ранее другой крупный производитель массово отозвал автомобили в России, опасаясь за безопасность владельцев. Mercedes обнаружил проблемы в машинах Е-класса, связанные с ремнями безопасности. «URA.RU» отмечало, что компания также бесплатно устраняла проблемы на данных автомобилях.