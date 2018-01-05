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05 января 2018
Главные новости Москвы
12:20  05 января 2018 0

В Минобороны назвали базовый самолет для морской авиации

День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., самолет, стрижи, истребитель, авиашоу
Морской флот выбрал истребителиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Истребитель Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации военно-морского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на начальника моравиации ВМФ генерал-майора Игоря Кожина.

По словам Кожина, в ВМФ в прошлом году вели обновление по нескольким направлениям, в том числе по перевооружению сил оперативно-тактической авиации берегового базирования на самолеты Су-30СМ. «Мы получили шесть летательных аппаратов. В дальнейшем будем менять практически весь парк оперативно-тактической авиации на Су-30СМ — он станет нашим базовым самолетом», — отметил начальник моравиации ВМФ, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Генерал-майор отметил, что в 2018-м продолжится работа по модернизации парка летательных аппаратов, имеющих большие сроки службы. Как уточнил Кожин, планируется провести модернизацию самолета Ил-38 в вариант Ил-38Н «Новелла». Также в планах обновление парка вертолетов Ка-27 на Ка-27М, которые на ближайшую перспективу составит основу противолодочных сил.

Нина Калинина
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