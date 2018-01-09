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09 января 2018
08 января 2018
03:32  09 января 2018 0

Google обвинили в дискриминации белых мужчин

Клипарт. Интернет-приложения. Екатеринбург, интернет, сеть, google, поисковая система, поисковик
Истец был уволен из Google в прошлом годуФото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший технический специалист компании Google Джеймс Деймор, который ранее был уволен из-за заявления о неравенстве полов, обвинил интернет-корпорацию в дискриминации по принципу цвета кожи и политических взглядов. Соответствующий иск уже подан в Верховный суд округа Санта-Клара в Калифорнии.

Деймор и его бывший сослуживец Дэвид Гудман хотят отсудить компенсацию за якобы необоснованное увольнение и заставить Google прекратить политику дискриминации сотрудников исповедующих консервативные взгляды и поддерживающих президента США Дональда Трампа.

«Деймор, Гудман и другие пострадавшие были подвергнуты остракизму, ущемлению достоинства и наказанию за политическое инакомыслие, а также за грех появиться на свет белым мужского пола», — приводит ТАСС цитату из заявления.

В 2016 году, как напоминает агентство, Джеймс Деймор распространил среди сотрудников компании служебную записку, в которой говорилось о том, что по биологическим причинам мужчины и женщины обладают разными способностями и предпочтениями. Свою позицию автор аргументировал тем, что среди руководителей технологических компаний мужчин больше, чем женщин. Из-за этого он был уволен, напоминает Life.

Сергей Демин
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