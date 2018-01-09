Google обвинили в дискриминации белых мужчин

Бывший технический специалист компании Google Джеймс Деймор, который ранее был уволен из-за заявления о неравенстве полов, обвинил интернет-корпорацию в дискриминации по принципу цвета кожи и политических взглядов. Соответствующий иск уже подан в Верховный суд округа Санта-Клара в Калифорнии.
Деймор и его бывший сослуживец Дэвид Гудман хотят отсудить компенсацию за якобы необоснованное увольнение и заставить Google прекратить политику дискриминации сотрудников исповедующих консервативные взгляды и поддерживающих президента США Дональда Трампа.
«Деймор, Гудман и другие пострадавшие были подвергнуты остракизму, ущемлению достоинства и наказанию за политическое инакомыслие, а также за грех появиться на свет белым мужского пола», — приводит ТАСС цитату из заявления.
В 2016 году, как напоминает агентство, Джеймс Деймор распространил среди сотрудников компании служебную записку, в которой говорилось о том, что по биологическим причинам мужчины и женщины обладают разными способностями и предпочтениями. Свою позицию автор аргументировал тем, что среди руководителей технологических компаний мужчин больше, чем женщин. Из-за этого он был уволен, напоминает Life.