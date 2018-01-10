Державин откровенно рассказал о своей личной жизни незадолго до смерти

20:35 10 января 2018 1

Михаил Державин в конце прошлого года опубликовал книгу воспоминаний Фото: Александра Мудрац/ТАСС

В день смерти Михаила Державина в московских магазинах распроданы все экземпляры его мемуаров. Книга «Я везучий» была опубликована в конце прошлого года, но артист не смог прийти на презентацию из-за тяжелой болезни.

В книге «Я везучий» Михаил Державин откровенно рассказал о своей личной жизни — встречах, знакомствах, работе в театре и кино, сообщает портал «Дни.ру». На страницах издания артист делится не только историями из детства и молодости, театральными байками, но и рассказом о первой влюбленности, а также о двух своих легендарных тестях — народном артисте Аркадии Райкине и маршале Семене Буденном.

Народный артист РСФСР Михаил Державин умер на 82-м году жизни, сообщала ранее «Национальная служба новостей». По мнению ясновидящей и таролога Марианны Абравитовой, артист умер не от онкологии, а от некой наследственной болезни — об этом она рассказала сайту «Утро.ру».