{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не бойтесь слухов, правда — страшнее
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 января 2018
14 января 2018
Главные новости Москвы
01:03  15 января 2018 0

В России начато расследование уголовных дел о реабилитации нацизма на Украине

Открытая лицензия на 28.07.2015. Александр Бастрыкин., бастрыкин александр
По словам главы СКР, события на Украине начиная с 2014 года стали основанием для возбуждения 209 уголовных делФото: Wikimedia
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Имеющие место факты реабилитации нацизма на Украине стали поводом для возбуждения Следственным комитетом России нескольких уголовных дел по соответствующей статье УК РФ. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.

«Мы не можем оставаться безразличными и к многочисленным фактам осквернения скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, а также осквернению символов воинской славы России на территории Украины, — рассказал глава Следственного комитета в интервью „Российской газете“. — Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статье нашего Уголовного кодекса „Реабилитация нацизма“ и устанавливаются обстоятельства этих преступлений».

Бастрыкин пояснил также, что с 2014 года и по настоящее время следственными органами РФ всего было возбуждено 209 уголовных дел по факту имевших место на Украине событий. Речь идет прежде всего об особо тяжких преступлениях против мира и безопасности человечества. Кроме того, продолжается расследование обстоятельств нападений на российские учреждения на территории Украины. В связи с данными уголовными делами в международный розыск объявлены восемь человек, которым Россия готова предъявить соответствующие обвинения.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров