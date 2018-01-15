01:03 15 января 2018 0

По словам главы СКР, события на Украине начиная с 2014 года стали основанием для возбуждения 209 уголовных дел Фото: Wikimedia

Имеющие место факты реабилитации нацизма на Украине стали поводом для возбуждения Следственным комитетом России нескольких уголовных дел по соответствующей статье УК РФ. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.

«Мы не можем оставаться безразличными и к многочисленным фактам осквернения скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, а также осквернению символов воинской славы России на территории Украины, — рассказал глава Следственного комитета в интервью „Российской газете“. — Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статье нашего Уголовного кодекса „Реабилитация нацизма“ и устанавливаются обстоятельства этих преступлений».

Бастрыкин пояснил также, что с 2014 года и по настоящее время следственными органами РФ всего было возбуждено 209 уголовных дел по факту имевших место на Украине событий. Речь идет прежде всего об особо тяжких преступлениях против мира и безопасности человечества. Кроме того, продолжается расследование обстоятельств нападений на российские учреждения на территории Украины. В связи с данными уголовными делами в международный розыск объявлены восемь человек, которым Россия готова предъявить соответствующие обвинения.