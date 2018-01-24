23:03 24 января 2018 6

Совет по нравственности должен решать, что можно показывать в российских кинотеатрах Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила обсудить возможность создания совета по нравственности. Такую мысль бывшая актриса, сыгравшая более чем в 60 картинах, высказала во время обсуждения ситуации вокруг отзыва прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина».

По словам депутата, такой совет должен будет решать, что можно показывать в кинотеатрах страны, а что нет. «В условиях информационной войны мы должны начать жить по законам военного времени. Да, в спокойной обстановке, когда нас не пытаются уничтожить в спорте, в экономике, мы могли бы быть благодушными и доброжелательными ко всему, что к нам входит», — цитирует Елену Драпеко ТАСС. Она убеждена, что сегодня необходимо «ограничить возможности распространения информации, наносящей вред нравственности и безопасности нашей страны».

Напомним, накануне Минкульт отменил прокат британского фильма «Смерть Сталина» в России. При этом режиссер картины Армандо Ианнуччи надеется, что лента все-таки выйдет на российские экраны.