01:31 31 января 2018 0

Экипаж МКС сможет питаться едой из фекалий во время длительных миссий Фото: Pixabay

Ученые из Университета Пенсильвании при поддержке NASA разрабатывают систему переработки фекалий астронавтов в питательную смесь. Экипаж космического корабля сможет употреблять ее во время длительных миссий.

Основа системы для выращивания еды из фекалий, как объясняют ученые — «облигатно-метанотрофный грамотрицательный кокк рода Methylococcus». Бактерия использует метан в качестве единственного источника углерода. Этот компонент уже давно применяется при промышленном производстве корма для животных.

Процессы будут протекать в микробном реакторе. Бактерии и фекалии будут перерабатываться в субстанцию, которая богата белками и жирами. После окончательной обработки еду подадут на стол к астронавтам. Эта система, скорее всего, будет использоваться с другим комплексом по переработке отходов — на протяжении нескольких лет ученые NASA разрабатывали систему переработки мочи астронавтов в питьевую воду. После нескольких стадий фильтрации вода ничем не отличалась по вкусу от обычной.

По словам ученых, тестирование питательной биомассы, которая будет больше похожа на клейстер, начнется в ближайшее время. Первыми, кто попробует новую питательную смесь, скорей всего станут члены экипажа МКС, передает Life.