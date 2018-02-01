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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:42  01 февраля 2018 2

Ученые назвали самую опасную еду для человека

Битва уток в Le Bourg. Екатеринбург, утка по-пекински, еда
Людям посоветовали тщательнее подходить к выбору пищиФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в научном журнале Cell Stem Cell опубликовали данные об опасной еде. В ходе экспериментов они выявили продукты, провоцирующие развитие агрессивных злокачественных опухолей.

Ученые провели ряд опытов на лабораторных мышах, которым создали такие условия, при которых повышается уровень холестерина. Увеличение его концентрации в организме, по словам специалистов, вызывает рост и активное деление дефектных стволовых клеток в кишечнике. Это, в свою очередь, приводит к быстрому образованию в толстой кишке раковых опухолей. Таким образом ученые выяснили, что из-за холестерина скорость развития рака повышается более чем в 100 раз.

Ученые посоветовали уменьшить потребление продуктов, богатых трансжирами, насыщенными жирами и некоторыми углеводами, увеличивающими уровень холестерина в организме. Например, молочных продуктов и красного мяса, сообщает Nation News со ссылкой на Science Alert.

Ранее «URA.RU» сообщало, что испанские ученые выявили опасность употребления в пищу подсолнечного масла и рыбьего жира. Эти продукты в первую очередь угрожают печени.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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