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06 февраля 2018
Главные новости Москвы
13:19  06 февраля 2018 0

Telegram убрали из App Store из-за детской порнографии

Мессенджер Telegram на русском. Екатеринбург, смартфон, интернет, общение, сеть, гаджет, мессенджер, telegram, приложение, телеграм, русский язык
Неприличный контент был обнаружен в «некоторых плагинах»Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Мессенджер Telegram удалили из магазина приложений Apple из-за распространения неприемлемого контента — детской порнографии. Причем нарушение обнаружили не пользователи, а руководство месседжера, сообщило издание 9to50Mac со ссылкой на письмо от главы App Store Фила Шиллера.

Он объяснил, что недопустимый контент был обнаружен и удален руководством мессенджера, после чего программу вернули, пишет Life.ru. Перед возвращением Telegram проверили не только модераторы App Store, но и специалисты Национального центра по вопросам пропавших и эксплуатируемых детей. Уточняется, что контент был найден не в сообщениях обычных пользователей, а в «некоторых плагинах», которые использует «Телеграм» для своей работы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Telegram неожиданно пропал из российской версии онлайн-магазина приложений компании Apple — Appstore. Из онлайн-магазина пропало также официальное дополнение к мессенджеру — Telegram X.

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
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