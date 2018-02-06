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07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:55  06 февраля 2018 5

Ученые: таяние ледников может привести к глобальной катастрофе

В ледниках скопились миллионы килограммов ртутиФото: Pixabay

Таяние ледников в северном полушарии Земли может привести к катастрофе, заявила группа американских и шведских ученых. Они выяснили, что в льдах скопилось 793 миллиона килограммов опасной для человека ртути.

Ученые опубликовали результаты своих исследований в журнале Geophysical Research Letters. По их словам, ртуть копилась в вечной мерзлоте тысячи лет, поступая туда из почвы. Всего специалисты исследовали 13 образцов льда, взятого на Аляске с 2004 по 2012 год, пишет портал «Nation News». Сравнив их с образцами тундровых почв, ученые сделали вывод, что в вечной мерзлоте из-за антропогенной деятельности содержится в десять раз больше ртути, чем было получено за последние 30 лет.

Таяние ледников из-за глобального потепления грозит катастрофой, уверены геологи. Высвободившийся металл в такой ситуации превращается в метилруть, отмечает «Федеральное агентство новостей». Это соединение обладает высокой токсичностью и поражает нервную систему, при этом разлагается оно в течение довольно длительного времени — 14 лет.

Дарья Корчак
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