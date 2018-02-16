«Почта России» займется доставкой продуктов из «Магнита»

02:45 16 февраля 2018 1

Компания предоставит своих курьеров для доставки товаров из супермаркета Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Ритейлер «Магнит», банк ВТБ и ФГУП «Почта России» собираются подписать соглашение о сотрудничестве. Планируется создать сервис по доставке товаров из супермаркета «Магнит», а также объединение транспортных и логистических ресурсов.

Роль «Почта России» будет заключаться в предоставлении курьеров для доставки товаров из «Магнита». Помимо этого, предприятия планируют совместно использовать свои сети сортировочных и распределительных центров, транспортные средства, платежную и логистическую инфраструктуру. Банку ВТБ предстоит стать «опорным финансовым институтом» складывающегося объединения, передает РБК.

Отметим, в прошлом году «Почта России» заявила о том, что будет сотрудничать с сетью «Пятерочка». По информации «Коммерсанта», до конца 2017 года предприятия планировали открыть около пятидесяти мини-отделений почтовой связи в супермаркетах.