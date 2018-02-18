22:37 18 февраля 2018 2

Собчак вновь спровоцировала подписчиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак возмутила подписчиков снимком в честь Прощеного воскресенья. На фотографии, опубликованной в Instagram телеведущей, светящаяся лампа над головой Собчак напоминает нимб.

«Идеальное фото для прощеного воскресенья! Хорошего вам дня, мои дорогие!» — написала теледива под снимком. Часть пользователей оценили фото, однако большинство сочло его слишком неоднозначным для такого дня.

Подписчики назвали фотографию «провокацией», отметили, что публиковать такое — «гордыня». Некоторые пользователи отметили, что Собчак не попросила прощения, подчеркнув, что, видимо ей «слабо», другие вообще отправили кандидата в президенты к психиатру. Были и те, кто опустился до откровенных оскорблений, назвав телеведущую «святой коровой».