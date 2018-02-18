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19 февраля 2018
18 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:37  18 февраля 2018 2

Собчак возмутила пользователей Сети поздравлением с Прощеным воскресеньем. «Святая корова». ФОТО

Встреча Ксении Собчак со своими избирателями и волонтерами своего штаба. Москва, собчак ксения
Собчак вновь спровоцировала подписчиковФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак возмутила подписчиков снимком в честь Прощеного воскресенья. На фотографии, опубликованной в Instagram телеведущей, светящаяся лампа над головой Собчак напоминает нимб.

«Идеальное фото для прощеного воскресенья! Хорошего вам дня, мои дорогие!» — написала теледива под снимком. Часть пользователей оценили фото, однако большинство сочло его слишком неоднозначным для такого дня.

Подписчики назвали фотографию «провокацией», отметили, что публиковать такое — «гордыня». Некоторые пользователи отметили, что Собчак не попросила прощения, подчеркнув, что, видимо ей «слабо», другие вообще отправили кандидата в президенты к психиатру. Были и те, кто опустился до откровенных оскорблений, назвав телеведущую «святой коровой».

Валерия Романова
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