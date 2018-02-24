Вечером 23 февраля джип, за рулем которого сидела неизвестная женщина, на полном ходу врезался в заграждение одного из контрольно-пропускных пунктов Белого дома. По предварительным данным, виновница инцидента страдала психическим расстройством.
Машина была серьезно повреждена, но заграждение выдержало удар, сообщает телеканал 360. У 35-летней женщины силой отобрали незарегистрированный пистолет: против полицейских оружие она использовать не пыталась. Сейчас американке предъявлено обвинение в ношении оружия без лицензии и порче государственного имущества, добавляет «Газета.ру».
Пострадавших при таране не было. Президент Дональд Трамп поблагодарил сотрудников, охраняющих его резиденцию, пишет RT. «Спасибо замечательным мужчинам и женщинам из Секретной службы за отличную работу!» — написал американский лидер в Twitter.