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24 февраля 2018
12:00  24 февраля 2018 1

Вооруженная американка на внедорожнике протаранила ограду Белого дома. ВИДЕО

Женщину уже неоднократно задерживали возле Белого домаФото: скрин видеосюжета NBC

Вечером 23 февраля джип, за рулем которого сидела неизвестная женщина, на полном ходу врезался в заграждение одного из контрольно-пропускных пунктов Белого дома. По предварительным данным, виновница инцидента страдала психическим расстройством.

Машина была серьезно повреждена, но заграждение выдержало удар, сообщает телеканал 360. У 35-летней женщины силой отобрали незарегистрированный пистолет: против полицейских оружие она использовать не пыталась. Сейчас американке предъявлено обвинение в ношении оружия без лицензии и порче государственного имущества, добавляет «Газета.ру».

Пострадавших при таране не было. Президент Дональд Трамп поблагодарил сотрудников, охраняющих его резиденцию, пишет RT. «Спасибо замечательным мужчинам и женщинам из Секретной службы за отличную работу!» — написал американский лидер в Twitter.

Владимир Васин
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