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24 февраля 2018
19:19  24 февраля 2018 0

В Госдуме назвали «настоящий позор» США. «Так и не поняли, что натворили»

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Трампу напомнили о настоящем «позоре» СШАФото: depositphotos.com © URA.RU

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высказывание американского президента Дональда Трампа о якобы «позоре» России в Сирии никак не связано с реальностью. Он подчеркнул, что слово «позор» применимо скорее к самим США, которые раздробили Ливию, Югославию, развязали войну в Ираке.

Слуцкий пояснил, что Россия находится в Сирии, чтобы оказать помощь в борьбе с запрещенной террористической организацией «Исламское государство», появлению которого фактически способствовали США своей ближневосточной политикой, сообщает RT. Поэтому слово «позор», считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее, это позор США из-за раздробленной Ливии, которая фактически утратила государственность, из-за расчленения Югославии, из-за войны в Ираке, развязанной на основе лишь фейковой пробирки Колина Пауэлла. Они, кажется, так и не поняли, что натворили», — цитирует главу комитета Госдумы РИА «Новости».

Слуцкий объяснил слова Трампа о «позоре» России в Сирии желанием США приписать себе победу над террористами, хотя действительно борется с террористами запрещенных группировок на территории Сирии именно Россия, а не США, уточняет информагентство Nation News. Так, именно наша страна находится в Сирии на законных основаниях — по приглашению легитимных властей, чего нельзя сказать о США.

Слуцкий заявил, что при этом США больше пытаются «разделить страну на части, нисколько не заботясь на самом деле о ее населении». Ранее Трамп раскритиковал Россию и Иран из-за ситуации в Сирии, завив, что эти страны и правительство Сирии ждет позор из-за того, что они творят «гуманитарные бесчинства» в Восточной Гуте. «Скажу, что содеянное недавно Россией, Ираном и Сирией является гуманитарным позором. То, что эти три страны сотворили с [жителями Восточной Гуты] в последнее время, — это позор», — заявил американский президент. Он также подчеркнул, что единственной целью США является избавление от ИГ.

Феликс Сорокин
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