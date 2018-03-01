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01 марта 2018
28 февраля 2018
06:18  01 марта 2018 0

Работодатели проверят сотрудников на наркотики и алкоголь. Минздрав не исключает увольнения

Медиафорум по проектам ЕР. Москва, тест на алкоголь, алкотестер
Условия тестирования на алкоголь и наркотики могут включить в трудовые договорыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерство здравоохранения работает над идеей тестирования сотрудников предприятий на алкоголь и наркотики. В первую очередь это коснется опасных производств, однако в планах чиновников сделать «охват тотальным». Об этом журналистам рассказал директор Московского научно-практического центра наркологии, главный психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн.

По словам собеседника «Известий», сейчас опыт такого тестирования есть лишь у Новолипецкоого металлургического завода и еще нескольких предприятий. «Пока это тестирование не стало массовым. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы войти во все трудовые коллективы и проводить там профилактическую работу. В первую очередь мы говорим об опасных производствах, но охват должен быть тотальным», — заявил Брюн, отметив, что тестирование будет добровольным.

При этом, по его же словам, пункты о профилактике пьянства и алкоголизма [наркомании это коснется меньше, поскольку наркозависимые, в большей степени, неработающие люди] будут включены в договоры. Согласно этим пунктам работник обязуется не употреблять спиртное и табак на рабочем месте и проходить обследования по требованию руководства. При этом, если сотрудник лечится от зависимости и выздоравливает, он не будет уволен.

Такой пункт Евгений Брюн назвал «социальной защитой», поскольку работодатели «заинтересованы только в том, чтобы избавиться от этих людей, а не заниматься их здоровьем».

Сергей Демин
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