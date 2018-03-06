Бузову сделают брендом одежды и лекарств

15:27 06 марта 2018 14

Певица хочет выпускать брендовые очки и другие аксессуары ФОТО: Ольга Бузова, Instagram

Певица Ольга Бузова подала в Роспатент заявку на регистрацию собственного имени как бренда. Ведущая сможет выпускать под ним целый ряд товаров и услуг.

Как сообщил представитель Бузовой, товарный знак планируется зарегистрировать по классам товаров и услуг номер 9, 38, 41 и 44, сообщает агентство городских новостей «Москва». Это позволит выпускать ведущей под собственным брендом очки, одежду, аксессуары, канцтовары, а также заниматься производством музыки, клипов и даже лечить людей, животных.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова может выступить на выпускном вечере в Москве, который пройдет в Парке Горького. Школьники столицы смогут проголосовать онлайн за тех исполнителей, кого они хотят видеть в праздничный день. Среди возможных претендентов также Алексей Воробьев, IOWA и Полина Гагарина, напоминает «Национальная служба новостей».