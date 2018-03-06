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06 марта 2018
17:05  06 марта 2018 14

Кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева. ВИДЕО

Машина сопровождения двигалась со скоростью 80 километров в часФОТО: личная страница Сергея Орлова в Facebook

В Киеве автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Первым об аварии на своей странице в Facebook написал киевский активист Сергей Орлов. По его словам, пенсионер решил перейти дорогу вопреки сигналу регулировщика. Через несколько секунд машина сопровождения, двигавшаяся со скоростью 80 километров час, протаранила пожилого мужчину, от удара тот рухнул на асфальт.

По данным «Федерального агентства новостей», 88-летний пенсионер остался жив. С сотрясением мозга и травмами средней тяжести он был доставлен в больницу.

Сергей Макеев
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