17:05 06 марта 2018 14

Машина сопровождения двигалась со скоростью 80 километров в час ФОТО: личная страница Сергея Орлова в Facebook

В Киеве автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Первым об аварии на своей странице в Facebook написал киевский активист Сергей Орлов. По его словам, пенсионер решил перейти дорогу вопреки сигналу регулировщика. Через несколько секунд машина сопровождения, двигавшаяся со скоростью 80 километров час, протаранила пожилого мужчину, от удара тот рухнул на асфальт.

По данным «Федерального агентства новостей», 88-летний пенсионер остался жив. С сотрясением мозга и травмами средней тяжести он был доставлен в больницу.