20:53 07 марта 2018 1

Журналист озвучил несколько фактов о работе над фильмом Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Телеведущий и автор фильма «Миропорядок-2018» Владимир Соловьев рассказал о создании картины про российского президента Владимира Путина. Журналист ответил на вопросы о дате премьеры, показе за рубежом и сложность в создании киноленты.

В интервью «Федеральному агентству новостей» Соловьев признался, что вести беседу с Путиным очень сложно — журналисту нужно создавать и поддерживать интерес президента к беседе, чтобы через камеру донести до зрителя увлеченный разговор, новые факты, воспоминания. «Беседовать с Владимиром Путиным в принципе сложно. Президент, конечно, всегда очень искренне пытается услышать вопрос журналиста, но если этот вопрос звучал уже тысячу раз, то, естественно, ему будет не очень интересно на эту тему рассуждать», — пояснил Соловьев.

Ведущий также заявил, что телевизионная премьера фильма состоится после выборов во избежание нарушения законодательства. Картина может быть показана и за рубежом, если у международных коллег проявится к ней интерес, рассказал собеседник. По словам Соловьева, над «Миропорядком-2018» работало порядка сорока человек, и Путин не вмешивался в творческий процесс. Журналист отметил, что его фильм не имеет отношения к выборам и начал создаваться задолго до них.

Как ранее сообщало «URA.RU», Владимир Соловьев презентовал фильм «Миропорядок-2018» во всех своих аккаунтах в соцсетях. По его словам, работа над картиной заняла около года.